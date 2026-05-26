A harmadik világháborúra készülnek a NATO államai, az ukránokhoz fordultak segítségért

Egyre nagyobb az aggodalom a folyamatos légtérsértések miatt
Mióta Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, az európai NATO-tagállamok légterében többször észleltek drónokat repülőterek és katonai létesítmények közelében, többek között Németországban is.
Orosz drónok vagy katonai repülőgépek emellett több alkalommal is behatoltak többek között Lengyelország, a balti államok és Románia légterébe.
Március óta több ukrán katonai drón is berepült Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterébe. Mind a négy ország NATO-tag. Lettországban lemondott a védelmi miniszter a légtérsértések kezelésével kapcsolatos kritikák miatt.
Borúlátó beismerés: a harmadik világháború a küszöbön van, Európának fel kell készülnie
Valerij Zaluzsnij, a fegyveres erők volt főparancsnoka és Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete az NV hírportálon megjelent véleménycikkében figyelmeztette Európát, hogy ideje feladni a nemzetközi jog nyújtotta védelembe vetett illúziókat. A diplomata szerint az 1945 után kialakított világrend mára teljesen összeomlott. Úgy fogalmazott:
a korábban a nagyhatalmi érdekérvényesítés eszközeként működő pufferzónák fenntartása a jelenlegi helyzetben már közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országok számára.
Zaluzsnij üzent azoknak a nyugati döntéshozóknak is, akik továbbra is látszatmegoldásokban gondolkodnak.
Borítókép: Tűz egy dróntámadás után Ukrajnában, illusztráció (Fotó: AFP)
