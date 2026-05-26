A harmadik világháborúra készülnek a NATO államai, az ukránokhoz fordultak segítségért

Az óvóhelyekről szóló egyeztetések jól mutatják, hogy a NATO keleti szárnyán egyre nagyobb az aggodalom az Ukrajna elleni orosz dróntámadások mérete és intenzitása miatt.

Attól tartanak, hogy akár egy kisebb behatolás is könnyen túlterhelheti a védelmi rendszereket. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a Politiconak azt mondta, hogy

Észtország régóta készül az esetleges orosz támadásokra, és megfelelő szakértelemmel rendelkezik a lakosság védelméhez.

A litván külügyminisztérium szóvivője közölte: nincs információjuk az óvóhelyekről szóló egyeztetésekről, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában szerzett tapasztalatok rendkívül fontosak Litvánia felkészültségének erősítésében. Mint mondta,

ezek a tapasztalatok segítenek a gyakorlati tudás átadásában, a kompetenciák fejlesztésében, valamint a polgári védelem és az ellenálló képesség megerősítésében.

A szóvivő hozzátette, hogy Litvánia egy uniós program keretében óvóhelyek építését is támogatja Ukrajnában. „Tudjuk, hogy a balti államok jól felkészültek” – mondta Fedirko. Hozzátette ugyanakkor, hogy az esetleges agresszió első órái rendkívül veszélyesek lehetnek.