Pánikhelyzet Romániában: drón csapódott be, óvóhelyekre küldték az embereket

Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy negyven olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács tavaly kiegészítette a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet. A MAPN egyetlen alkalommal sem számolt be olyan incidensről, amikor a román vagy a NATO-szövetséges erők lőttek volna le egy román légtérbe behatoló drónt.

Ukrajnával egyeztet Magyar Péter

Mindeközben a Tisza Párt vezetője rendszeresen egyeztet Ukrajnával. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.