Kormányinfó: Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter

Pánikhelyzet Romániában: drón csapódott be, óvóhelyekre küldték az embereket

Ismét román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai csütörtökre virradó éjszaka, miután Oroszország újabb légitámadást intézett az ukrán folyami kikötők ellen a román határ közelében – közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).

2026. 03. 26. 11:14
Román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai (Forrás: X)
A tárca közleménye szerint a légitámadás idején a térségbe küldték a román légierő két F–16-os harci repülőgépét, és a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a polgári lakosságot, hogy a polgári óvóhelyeken vagy pincékben keressenek menedéket, mert fennáll a veszélye, hogy a légtérből veszélyes tárgyak zuhannak román területre.

Román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai (Fotó: AFP)
Román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai  (Fotó: AFP)

A MAPN szerint egy – az ukrán légvédelem által eltérített – orosz drón négy kilométeres mélységben behatolt a román légtérbe, és a Tulcea megyei Parches közelében, lakott területen kívül ért földet. A becsapódás nyomán tűz ütött ki, amelyet a katasztrófavédelem által helyszínre küldött tűzoltók eloltottak.

A becsapódás helyszínét a MAPN és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakértői is átvizsgálták: a kiégett növényzet között egy drón roncsait találták meg.

Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy negyven olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács tavaly kiegészítette a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet. A MAPN egyetlen alkalommal sem számolt be olyan incidensről, amikor a román vagy a NATO-szövetséges erők lőttek volna le egy román légtérbe behatoló drónt.

Ukrajnával egyeztet Magyar Péter  

Mindeközben a Tisza Párt vezetője rendszeresen egyeztet Ukrajnával. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai (Forrás: X)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu