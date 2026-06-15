Isten pénze sem elég – a gazdag norvégok is megdöbbentek a labdarúgó vb-n
Előre lehetett tudni, hogy a szurkolók számára nem lesz olcsó mulatság a labdarúgó-világbajnokság, de az, ami Bostonban történik, a legharcedzettebb drukkereket is megdöbbentette. Norvégia a vb egyik titkos esélyese.
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