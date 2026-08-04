Udvardy PannaFucsovics MártonOszaka NaomiBondár Annatenisz

A szakadék széléről táncolt vissza a magyar teniszező, Grand Slam-bajnok ellen folytatja

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A Kanadai Open (ATP, illetve WTA 1000) első fordulójában Udvardy Panna és Bondár Anna győzött, Fucsovics Márton viszont kikapott. Udvardy és a német Eva Lys mérkőzése nagy fordulatot és könnyeket s hozott, a magyar teniszező a négyszeres Grand Slam-bajnok Oszaka Naomi ellen folytatja.

Koczó Dávid
2026. 08. 04. 8:04
Udvardy Panna közel volt a kieséshez, végül továbbjutott Eva Lys ellen a torontói WTA 1000-es tenisztornán Fotó: NurPhoto via AFP/Owen Hammond
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Udvardy következő ellenfele a négyszeres Grand Slam-bajnok Oszaka Naomi lesz, aki 11. kiemelt Torontóban.

Bondár nyert, Fucsovics kiesett

Nem volt hasonló dráma a másik két magyar érdekeltségű mérkőzésen: Bondár Anna két játszmában nyert az ukrán Anhelina Kalinyina ellen, míg Fucsovics Mártonnak mindössze három játék jutott a francia Corentin Moutet ellen. Fucsovics Wimbledon után tervezetten hagyott ki néhány hetet a vállproblémái megoldásának reményében, több mint egy hónap után játszott újra.

Bondár a 20. kiemelt, Wimbledonban Oszakához hasonlóan negyeddöntőig jutott Elise Mertens ellen folytatja. Ha mindkét magyar bravúrt ér el, a harmadik fordulóban egymás ellen játszanak.

Udvardy Panna meccsének összefoglalója 42:33-tól

 

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