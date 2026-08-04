Hihetetlen, de emelkedett a Duna vízszintje – továbbra is kitart Paks
Kedd hajnalban megállt a Duna vízszintjének csökkenése, biztonságosan üzemel Pakson az utolsó működő turbina.
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