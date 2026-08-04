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Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Egy felbontott szerződés háttere

Az össze-vissza hazudozás zavartalanul folytatódik. Magánszorgalomból? Dehogy. Megbízásból. S hogy miért? Üzleti okokból, s persze azért, mert én vagyok a férj, s így újra és újra le lehet írni azt a disznóarcú aljasságot, hogy „Bayer Zsolt fideszes publicista felesége”. Erről, ezekről szól minden. És akkor lássuk – sokadszorra – a tényeket.

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Bayer Zsolt
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plazmaélő anitaoctapharmavascular 2026. 08. 04. 9:47
Fotó: Délmagyarország/Frank Yvette
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Ennyit arról, hogy „áron alul”.És látni kell azt is, hogy a feleségem által kiírt legutolsó tender, hogy ne mondjam zseniális ütemérzékről tanúskodott, mivel a Covid idejére esett, amikor nem volt se donor, se plazma, így igen magas áron lehetett értékesíteni. Most tele a padlás plazmával, tele vannak a raktárak, most nyolcból mindössze két cég adott be egyáltalán indikatívát. 

Így bármi is történik a jövőben, jelen állás szerint az OVSZ nem fog annyit kapni a plazmáért, mint feleségem idején, aki, mint tudjuk, a nyolc éve tartó rágalomhadjárat szerint  „titokban és áron alul” adta el „a magyar emberek vérét”.

Ás akkor vessünk egy pillantást arra a levélre is, amelyben az Octapharma AG felmondja a szerződést – a levél aláírója Matthew Riordan, az Octapharma igazgatósági tagja. Ezt írja:

„A plazmaszállítási megállapodás értelmében a Vascular és az Octapharma konzorciuma vállalta, hogy évente hozzávetőlegesen 85000 kilogramm friss fagyasztott plazmát (FFP) vásáról az NBTS-től. A teljes mennyiséget az Octapharma veszi át, és gyógyszerré dolgozza fel. A megállapodás szerinti -NAT- és Anti-D-szűrésen át nem esett- FFP kilogrammonkénti beszerzési ára a 2026. februárjában végrehajtott, 4,4%-os utolsó ármódosítást követően 59 564 HUF.

A plazmapiacon és a plazmaalapú gyógyszerek árazásában bekövetkezett változások miatt a megállapodás szerinti FFP-beszerzési ár már nem felel meg az aktuális piaci viszonyoknak, így kereskedelmi szempontból nem tekinthető tovább fenntarthatónak. Ez a fő oka a konzorciumi megállapodás – és ezáltal a plazmaszállítási megállapodás – megszüntetésének.”

Ez is egyértelmű, igaz? De ismételjük meg a rágalmazók és hazudozók kedvéért: „(...)A plazmapiacon és a plazmaalapú gyógyszerek árazásában bekövetkezett változások miatt a megállapodás szerinti FFP-beszerzési ár már nem felel meg az aktuális piaci viszonyoknak, így kereskedelmi szempontból nem tekinthető tovább fenntarthatónak. Ez a fő oka a konzorciumi megállapodás -és ezáltal a plazmaszállítási megállapodás- megszüntetésének.”

Azt hiszem, ezt gyakorlatilag lehetetlen félreérteni. A hazudozónak és a rágalmazónak pedig ezt kellett volna leírnia legújabb cikkében. Ehhez képest mit olvashatunk? Ezt:

„A Vascular-csoport Bayerné (...) távozása után felmondta az állammal 2029-ig érvényes szerződést a fagyasztott vérplazma megvásárlására. A cég a forint árfolyamváltozására hivatkozott.”

Mint látjuk, erről nincsen szó, a cég nem erre hivatkozott, ez csak a szokásos disznópofájú hazudozás. Arra hivatkoznak, hogy nálunk a legmagasabb beszerzési ár. 

És ezt is írják, ezt is ismételjük meg: „A megállapodás szerinti -NAT- és Anti-D-szűrésen át nem esett- FFP kilogrammonkénti beszerzési ára a 2026. februárjában végrehajtott, 4,4%-os utolsó ármódosítást követően 59 564 HUF.”

Tehát 2026. februárjában a feleségem vezetése alatt álló OVSZ még majd’ 5 százalékot emelt az áron. Hol volt akkor árfolyamváltozás meg az erős forint?

Amúgy pontos és megbízható információink szerint az Octapharma vezetősége mélységesen fel volt háborodva azon, hogy cégüket évek óta rágalmazzák és gyalázzák, a feleségemmel együtt. Ez is hozzájárult a szerződés felbontásához, bizony.

Van még az Octapharma levelében egy érdekes kitétel, ez:

„Kérjük tájékoztassák az NBTS-t arról, hogy az Octapharma továbbra is hajlandó átvenni FFP szállítmányokata plazmaszállítási megállapodás lejártát követően – egy új szállítási megállapodás keretében –, azonban a jelenleginél lényegesen alacsonyabb, kölcsönös megállapodással rögzítendő árakon.”

Akkor nézzük meg, mit jelent(ene) ez a gyakorlatban!

Jelenleg az OVSZ 167 euro/kilogramm áron adja az FFP-t. A jövőben, ha csak egy euró veszteség lesz egy kilogramm plazmán, az a 85 tonnára vetítve közel 31 millió forint bukás az OVSZ-nek illetve a magyar államnak. Jelenleg a plazma ára Magyarországon kívül 140 euró/kilogramm körül mozog. Ha ezen az áron fogják adni a plazmát, akkor az éves szinten nagyjából 750 millió forint veszteség az OVSZ-nek és a magyar államnak, a négy éves ciklusra vetítve pedig 3 milliárd forint. Vajon a rágalmazó Élő Anita akkor le fogja írni azt a mondatot, hogy Tordai Attila titokban és áron alul adja el a magyar emberek vérét külföldi multinak? Nem, nem fogja leírni.Máltánytalan is lenne Tordaival szemben. Élő azt fogja írni, hogy most végre minden rendben van. És tudják miért ezt fogja írni? Nem a méltánytalanság miatt, az ezt az alakot soha nem érdekelte. Hanem azért, mert a megbízói ezzel bízzák meg, illetve mert Tordainak nem én vagyok a férje. De még a felesége sem. (Micsoda mázli!)

U.i.: Szeretik összekeverni mifelénk az OVSz plazma (FFP) dolgait a magáncégek plazmagyűjtésével. Nos:

2026.január 1-től léptették életbe az OVSz kezdemenényezésére Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárásos regisztert, akkor még a feleségem vezetésével,-ez a rendszer pont azt szolgálja, hogy indokolatlan és túlzott plazmaadás ne lehessen Magyarországon. Éppen a plazmaadók és a vérkészítmények védelméban.Élő Anita cikkében a magyarországi kiemelkedő plazmaadási szokásokat is a feleségem nyakába varrná, az igazság pedig az,  hogy ő pont egy biztonságos  rendszer kiépítésén dolgozott, a regiszter is ezt szolgálja.

Ezt a regisztert az OVSz múködteti 24 órán belül nyilvántartásba vesz minden adatot a magáncégeknél plazmát adó donorokról is. Így nem lehet kijátszani a rendszert úgy, hogy városról városra utazva a plazmaadás limitszámát többszörösére növelik, mint régen a regiszter hiányában. És még egy „apróság”:

Az egészségügyi területen nem sok multicég uralkodik. Az egész üzletágat pár hatalmas cég öleli át. Sőt, a tulajdonviszonyok keverednek. Van olyan cég, amely sok multicégben érdekelt. Így, ha megvizsgálnak egy egészségügyi intézetet, az összes közbeszerzés ugyanaz a 4-5 cég között oszlik el, egy-egy cég több területen arat sikereket. Igen, a Vascular is több területen adta a legjobb ajánlatot, de más területeken ugyanilyen mértékben tarol egy másik multi. Ilyen a természete ennek az üzletágnak.

Minden más pedig aljas hazudozás, rágalmazás, becstelenség – vagyis Élő Anita.

 


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