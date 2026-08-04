Bayer Zsolt: Egy felbontott szerződés háttere

A plazmapiacon és a plazmaalapú gyógyszerek árazásában bekövetkezett változások miatt a megállapodás szerinti FFP-beszerzési ár már nem felel meg az aktuális piaci viszonyoknak, így kereskedelmi szempontból nem tekinthető tovább fenntarthatónak. Ez a fő oka a konzorciumi megállapodás – és ezáltal a plazmaszállítási megállapodás – megszüntetésének.”

Ez is egyértelmű, igaz? De ismételjük meg a rágalmazók és hazudozók kedvéért: „(...)A plazmapiacon és a plazmaalapú gyógyszerek árazásában bekövetkezett változások miatt a megállapodás szerinti FFP-beszerzési ár már nem felel meg az aktuális piaci viszonyoknak, így kereskedelmi szempontból nem tekinthető tovább fenntarthatónak. Ez a fő oka a konzorciumi megállapodás -és ezáltal a plazmaszállítási megállapodás- megszüntetésének.”

Azt hiszem, ezt gyakorlatilag lehetetlen félreérteni. A hazudozónak és a rágalmazónak pedig ezt kellett volna leírnia legújabb cikkében. Ehhez képest mit olvashatunk? Ezt:

„A Vascular-csoport Bayerné (...) távozása után felmondta az állammal 2029-ig érvényes szerződést a fagyasztott vérplazma megvásárlására. A cég a forint árfolyamváltozására hivatkozott.”

Mint látjuk, erről nincsen szó, a cég nem erre hivatkozott, ez csak a szokásos disznópofájú hazudozás. Arra hivatkoznak, hogy nálunk a legmagasabb beszerzési ár.

És ezt is írják, ezt is ismételjük meg: „A megállapodás szerinti -NAT- és Anti-D-szűrésen át nem esett- FFP kilogrammonkénti beszerzési ára a 2026. februárjában végrehajtott, 4,4%-os utolsó ármódosítást követően 59 564 HUF.”

Tehát 2026. februárjában a feleségem vezetése alatt álló OVSZ még majd’ 5 százalékot emelt az áron. Hol volt akkor árfolyamváltozás meg az erős forint?

Amúgy pontos és megbízható információink szerint az Octapharma vezetősége mélységesen fel volt háborodva azon, hogy cégüket évek óta rágalmazzák és gyalázzák, a feleségemmel együtt. Ez is hozzájárult a szerződés felbontásához, bizony.