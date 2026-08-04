Bayer Zsolt: Egy felbontott szerződés háttere

Ennyit arról, hogy „áron alul”.És látni kell azt is, hogy a feleségem által kiírt legutolsó tender, hogy ne mondjam zseniális ütemérzékről tanúskodott, mivel a Covid idejére esett, amikor nem volt se donor, se plazma, így igen magas áron lehetett értékesíteni. Most tele a padlás plazmával, tele vannak a raktárak, most nyolcból mindössze két cég adott be egyáltalán indikatívát.
Így bármi is történik a jövőben, jelen állás szerint az OVSZ nem fog annyit kapni a plazmáért, mint feleségem idején, aki, mint tudjuk, a nyolc éve tartó rágalomhadjárat szerint „titokban és áron alul” adta el „a magyar emberek vérét”.
Ás akkor vessünk egy pillantást arra a levélre is, amelyben az Octapharma AG felmondja a szerződést – a levél aláírója Matthew Riordan, az Octapharma igazgatósági tagja. Ezt írja:
„A plazmaszállítási megállapodás értelmében a Vascular és az Octapharma konzorciuma vállalta, hogy évente hozzávetőlegesen 85000 kilogramm friss fagyasztott plazmát (FFP) vásáról az NBTS-től. A teljes mennyiséget az Octapharma veszi át, és gyógyszerré dolgozza fel. A megállapodás szerinti -NAT- és Anti-D-szűrésen át nem esett- FFP kilogrammonkénti beszerzési ára a 2026. februárjában végrehajtott, 4,4%-os utolsó ármódosítást követően 59 564 HUF.
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