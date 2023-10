Rágalmazó gazemberek (1. rész)

A választ adó országok ezek voltak: Csehország, Lengyelország és Horvátország.

A csehek és a lengyelek az adott időszakban 120 és 130 euró/kg közötti áron értékesítették a plazmájukat, a horvátok pedig 56 euró/kg áron. A horvátok – a rágalmazó gazemberek logikáját követve – tehát mélyen a világpiaci ár alatt értékesítették plazmájukat, míg a csehek és a lengyelek nagyjából éltanulók. De ez marhaság! A valóság az, hogy a csehek és a lengyelek semmilyen egyéb feltételt nem szabtak a gyártóknak – szemben a magyarokkal –, míg a horvát plazma minősége – nem vagy alig szűrt – egyszerűen ennyit ért.

De vessünk egy pillantást a másik vádra (rágalomra) is, amely szerint az OVSZ „egy multinak” adta el a magyar vérplazmát. Önmagában érdekes fejlemény, hogy hirtelen elkezdtek aggódni a multik hazai térnyerése miatt, miközben amikor magyar vállalkozás, cég, nagyvállalkozó nyer tendert, akkor kezdődik a „Lölőzés” meg „Szíjlászlózás”, de most hirtelen fontos lett a magyar vállalkozások helyzetbe hozása. Ráadásul – mint mindenben – ebben is hazudnak, s így kénytelen vagyok megismételni, amit egyszer már megírtam.

Élő így hazudozik:

„A szerződésmódosítás titkolásának egyik oka lehet, hogy elfedjék, mióta lapul a Vascular páncélszekrényében a 2022 nyaráig szóló szerződés évi több tonna, kilogrammonként 20-30 euróval a jelenlegi világpiaci ár alá „versenyeztetett” etikus plazmáról. Magyarán, hogy a japánok páncélszekrényestül-szerződésestül vették-e meg a céget vagy sem. Úgy lépett tehát hatályba az OVSZ nagyon alacsony árról szóló szerződése 2019 nyarán, hogy a történetnek már nincs magyar szereplője, a magyar plazma közvetlenül két nagy multihoz kerül. Így kellett lennie – ha csak nincs a titkos iratnak olyan még titkosabb passzusa, amely szerint a Vascular átruházhatja egy harmadik félre a szerződést. Ez nemzetstratégiai ágazatoknál példátlan lenne(…).”

Ez a zavaros szöveg azt akarja sugalmazni, hogy mivel a japán Takeda cég időközben megvásárolta az eredetileg szerződött Vascular Plazma kft-t, így nincs többé magyar tulajdonosa a konzorciumnak, továbbá valami „titokzatos” harmadik szereplőnek adták át a plazmát. Akkor tisztázzuk: A Takeda valóban megvásárolta a Vascular Plazma Kft.-t, csakhogy a Vascular Plazma magyar plazmát érintő üzletágát nem, és pontosan azért nem engedték ezt meg, hogy így a magyar plazma felvásárlása továbbra is részben magyar kézben maradjon. Ezt az üzletrészt a Vascular Venture kft viszi tovább, és ő szerepel a konzorciumban a hosszabbítás után. S ezen cég tulajdonosi köre ugyanaz, mint a Vascular Plazma kft tulajdonosi köre volt, vagyis magyar. Ugyanis ez a nemzeti érdek.

Mindezeken túl az is hazugság, hogy az OVSZ valamiféle mutyizás miatt nem írt ki új tendert az előző lejárta után. Lássuk itt is a tényeket:

Először is, a 2017-es szerződés eleve lehetővé tette, hogy a szerződést meghosszabbítsák, amely minden ajánlattevő számára ismert volt, vagyis ennyiben semmi különös nem történt. De nagyon fontos tudni, hogy az OVSZ vezetője előkészítette a versenykiírást, előkészítette a tendert, és erről értesítette az ágazat vezetését, vagyis a feletteseit, azzal, hogy amennyiben így rendben találják a dolgot, akkor kiírja az újabb versenyt a plazmára. S erre érkezett az a válasz az EMMI illetékes államtitkárától, hogy egyelőre nem javasolja a verseny kiírását.

Egyszerű lenne tehát most az EMMI-re tolni a felelősséget, az EMMI-re mutogatni. Igen ám, de ennek a döntésnek is oka van, méghozzá alapos oka, amely a szintúgy a nemzeti érdekkel függ össze!

Lássuk csak: Mint az imént említettem, a Kedrion perben áll a magyar állammal. A tét nem kevesebb, mint 17 milliárd forint. S mielőtt feltárnánk, hogyan függ ez össze a plazmatenderrel, nézzük meg a Kedrion hátterét.

A Kedrion a saját termékeit az Octapharmától a ’90-es években kapott licencek alapján gyártja még ma is. Piaci információk szerint a Kedrion csődközeli helyzetben van (volt), amelynek az USA-ban történt FDA warning letter lehet a fő oka. Azt is lehet hallani, hogy a Kedrion árulja magát, de eddig senkit nem érdekelt a nagyszerű lehetőség.

A Kedrion életben maradásához valószínűleg elengedhetetlen, hogy piaci ár alatt újra megszerezze a magyar plazmát, ezért szaladgál mostanában fűhöz-fához, akár „újságírókat” és/vagy képviselőket is megtévesztve vagy megvásárolva. És ismétlem, a Kedrionnal perben áll az állam, ezért nem érdekelt abban, hogy elszállítsa a hazai plazmát.

S hogyan függ ez össze a versenykiírással, vagyis miért válaszolta az EMMI a feleségemnek azt, hogy egyelőre ne írja ki a tendert?

Nos, azért, mert ha a Kedrion ebben a perben akár veszít, akár nyer, mindenképpen a magyar állam húzza a rövidebbet. Gondolják csak el, hogyan lehetne tisztességesen és jó lelkiismerettel kiírni egy ilyen versenyt, tudván, hogy az egyik piaci szereplővel folyamatban van egy per. Képzeljük el, hogy a Kedrion elindul ezen a tenderen, és ismerve a hazai helyzetet, a legjobb ajánlatot teszi, fölé ígér mindenkinek, és megnyeri a versenyt.

Ezután két eset lehetséges:

1.: A Kedrion elveszíti a magyar állammal szemben a pert, és a 17 milliárdos büntetés csődbe viszi. Akkor ki fog fizetni a plazmáért? Akkor ki fogja visszahozni a gyógyszert a magyar betegeknek?

2.: A Kedrion megnyeri a pert, és arra hivatkozva, hogy a magyar állam tartozik neki (elmaradt haszon!), tendergyőztesként ki tudja, meddig ingyen viszi a magyar plazmát, hiszen arra hivatkozik, hogy 2017 óta évi 1 milliárd forint kár érte azzal, hogy a korábbi áron nem ő viheti el a plazmát! Egymilliárd forint évente! Amúgy a Kedrion ezirányú fenyegetéseit már el is hintette, hogy erre az összegre bepereli majd az OVSz-t.

Akkor miket írogatna Élő, és milyen táblákat lógatna Hadházy?

A magyar állam elemi érdeke, hogy ameddig ez a per nem rendeződik végérvényesen és jogerősen, addig ne legyen kiírva ez a verseny, hiszen addig nem biztosítható kockázatmentesen a betegellátás. S azt se felejtsük el, hogy a Kedrion, bár nem olyan hatalmas multicég, mint például a japán Takeda, mégis óriási a lobbiereje. Ugyanis egyebek mellett nyakig benne van az olasz nyugdíjalapokban, ezért az olasz állam állandóan nyomást gyakorol a Kedrion érdekében az államokra bárhol a világon, így Magyarországon is. Ami rendben van, hiszen létezik olasz nemzeti érdek is. Miképpen magyar nemzeti érdek is. Amit a gazemberek előszeretettel állítanak be mutyinak és korrupciónak, ki tudja, kiknek az üzletei érdekeit szem előtt tartva?