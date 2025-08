Kós Hubert rosszul lett a vb-győzelme után, a magyar zászlóját sajnálja

Magyar zászlóval a vállán jelent meg Kós Hubert az interjúzónában, csupán percekkel azután, hogy a saját legjobbján egy másodpercet javítva, új Európa-rekordot úszva (1:53,19) megnyerte a 200 hát döntőjét a szingapúri világbajnokságon. Napra pontosan egy évvel azután, hogy tavaly Párizsban a szám olimpiai bajnoka lett, a vb-aranyat is megszerezte, méghozzá jobb idővel, mint két éve Fukuokában legelőször.

Kós Hubert a világbajnoki arannyal a nyakában Szingapúrban. Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

A magyar zászló is rajta volt már, amikor nem sokkal korábban rosszul lett a szenzációs úszása után. Ez akkor derült ki, amikor arról kérdeztük Kós Hubertet, milyen gondolatok kavarognak a fejében a piros-fehér-zöld színekbe burkolózva csaknem tízezer kilométerre az otthontól a világ legjobbjaként.

– Most nagyon rosszul vagyok, holnap már biztos örülni fogok ennek az aranynak, de most azt érzem, hogy kikészültem mentálisan és fizikailag egyaránt – felelte lapunknak Kós Hubert. – Az előbb mindent kiadtam magamból, nemcsak a medencében, hanem már azon kívül is… Remélem, a zászlónak nem esett baja.

Minden nap a világcsúcs megdöntése motiválja

Aztán mintha csak magát emlékeztette volna rá, kijelentette: – Világbajnok vagyok újra! Nagyon elégedett vagyok az idővel, bár Bob Bowman azt kérte tőlem, hogy 54,00-ra kezdjem el, ami nem sikerült. Ő ennek nem fog örülni, de szerintem ez nagyon rendben volt egy ilyen erős program és a tegnapi 200 vegyes után. Már 2027-re és 2028-ra is készülök, fontos éreznem, hogy képes vagyok megcsinálni több számban is, és képes lehetek rá akár egy olimpián is.

Most, hogy Kós négy századdal megdöntötte az orosz Jevgenyij Rilov korábbi Európa-csúcsát, már tényleg csak a világcsúcs van előtte, amit 2009 óta az amerikai Aaron Piersol tart (1:51,92), aki azt még az emlékezetes szuperdresszben úszta.

– Ha nincs a 200 vegyes, lehet, hogy még közelebb tudok kerülni a világrekordhoz – jelezte Kós. – Egy nap sikerülni fog, mert az motivál minden nap, hogy megdöntsem. Nem gondoltam, hogy ilyen erős program után sikerülni fog, de egész szépen közelítek felé.

Kós Hubert pihenőt kér, de ígéri, hogy ő nem fog eltűnni

Kós Hubert gyakorlatilag 2023 januárja óta, amióta Bob Bowman az edzője, alig pihent, volt, hogy még karácsonyra sem utazott haza az Egyesült Államokból, a tavalyi olimpia után pedig mindössze másfél hét szünetet tartott. Eközben texasi csapattársa, a négyszeres olimpiai bajnok Léon Marchand elment fél évre Ausztráliába. Kós is pihenni szeretne.