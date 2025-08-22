Munkácsy Mihály életében sosem láthatta azt, amit Debrecenben már harminc éve mindenki megcsodálhat

Rendkívüli

Három évtizede látható együtt a debreceni Déri Múzeumban Munkácsy Mihály Krisztus trilógiájának három nagyméretű alkotása, az Ecce Homo, a Krisztus Pilátus előtt és Golgota. Ebből az alkalomból augusztus 26–31. között hat alkalommal különleges, előadásokkal, fényjátékokkal kísért tárlatvezetést tartanak a múzeum Munkácsy termében.

2025. 08. 22.
Hans Temple: Munkácsy Mihály a műtermében a Krisztus Pilátus előtt című festményével.
Hans Temple: Munkácsy Mihály a műtermében a Krisztus Pilátus előtt című festményével. Forrás: Wikipedia
Éppen három évtizede annak, hogy Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Déri Múzeum Munkácsy-termében. A három alkotást addig még senki, még maga a festő sem láthatta együtt.

Munkácsy Mihály Ecce Homo című festménye már 1930 óta látható a debreceni Déri Múzeumben (Fotó: Wikipédia)

Rögös út a Krisztus-trilógia együttes kiállításáig

A múzeum 95 éve, 1930. május 25-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, és Munkácsy Mihály Ecce Homo című nagyméretű festménye is ettől naptól látható Debrecenben. A mű sok évtizedes közönségsikere indította el Sz. Kürti Katalin kutatói munkáját.

A művészettörténész az alkotás keletkezés- és sikertörténetének feltárása és közreadása után a nyolcvanas években a további két festmény helyének felkutatására is vállalkozott.

A Golgota tulajdonosa ismert volt: a képet 1887-ben a festő műkereskedőjétől John Wanamaker, majd annak örököseitől 1988-ban Julian Beck vásárolta meg. Az akkori oktatási és művelődésügyi minisztérium segítségével a kép 1991-ben érkezett Budapestre, majd 1993. augusztus 20-án az Ecce Homóval együtt állították ki Debrecenben.

A Krisztus Pilátus előtt című alkotásra véletlenül talált rá a debreceni kapcsolatokkal rendelkező Forbáth Péter orvosprofesszor. A Torontóban élő szívsebész a város operaházi próbatermében bukkant Munkácsy legsikeresebb alkotására.

 Sz. Kürti Katalin művészettörténész és a Déri Múzeumot ekkor vezető Gazda László közreműködésével 1995 februárjában meg is érkezett Debrecenbe a Joseph Tanenbaum műgyűjtő tulajdonában lévő festmény.

 A felújított festményt, valamint a másik két remekművet a nagyközönség 1995. augusztus 25-én láthatta együtt először, az óriási érdeklődés mellett bemutatott művek azonban csak 2001-ig voltak együtt láthatók, ekkor a kanadai tulajdonos, Joseph Tanenbaum hazájának ajándékozta a Krisztus Pilátus előttöt. 

A megajándékozott város Hamilton volt, amelynek városi galériája 2002 és 2015 között többször kölcsönadta a művet a Déri Múzeumnak, bérleti díj ellenében. Végül a Magyar Nemzeti Bank Értéktárprogramja részeként rendeződött a festmény tulajdonjoga, és ötévente meghosszabbítható tartós letétként látható jelenleg is a Munkácsy-teremben. A Golgotát kölcsönző tulajdonostól 2004-ben Pákh Imre, a műgyűjtőtől pedig a magyar kormány vásárolta meg 2018 decemberében. Kezelési jogát 2019. január 22-én, a magyar kultúra napján adták át ünnepélyesen a Déri Múzeumnak.

A magyar állam és Debrecen Munkácsy 175. születésnapján, 2019-ben a Krisztus-képek sorsát végleg rendezte. A művész mindenkori óhaját teljesítve, több mint száz év után a trilógia otthona Magyarország lett – olvasható a múzeum közleményében.

A Déri Múzeum a trilógia együttes bemutatásának harmincadik évfordulójára emlékezik: Fodor Éva Irén művészettörténész több alkalommal is különleges, fényjátékokkal kísért tárlatvezetést tart, és lesznek Biblia-tematikájú tárlatvezetések is, 30-án pedig zenés fényjátékkal készülnek a Munkácsy-teremben. A részletes program megtalálható a múzeum honlapján.

 

 

