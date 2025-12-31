A Kuplung együttes az Arénát is meghódítja, és jön a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása

Az önálló Kuplung bulin fellép majd Marics Peti, Ember Márk, Kirády Marcell, Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat, Varga-Járó Sára, valamint Brasch Bence is. A Hogyan tudnék élni nélküled? filmben megismert zenekar olyannyira népszerűvé vált, hogy egy „Kuplung koncertet az Arénába” elnevezésű Facebook-csoport is szerveződött.

A Hogyan tudnék élni nélküled? folytatását a filmbéli Kuplung együttes tagjai jelentették be (Fotó: NFI CSABA AKNAY)

Mi várható a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásában?

Ember Márk a koncert kapcsán elárulta, hogy álmodni sem mertek volna ekkora sikerről:– Egy zenekar, ami eddig csak egy filmben létezett, most valósággá válik!– mondta, Marics Peti pedig hozzátette: –

A Facebook-csoport és a nagy online érdeklődés is megmutatja ennek a filmnek az erejét. Hihetetlen, hogy ekkora igény van egy még meg nem alakult formációra. Hát, most megalakulunk!

A koncerten elhangzik az első rész összes slágere, és a nézők ízelítőt kaphatnak a második rész dalaiból is, még a mozis premier előtt. Kirády Marcell elmondta, hogy a kedvenc száma, a Gyere és szeress! forgatásához kapcsolódik a legtöbb élménye. – Ez a dal nagyon összehozott minket a srácokkal, igazi barátság született– mesélte.



Hat nappal a jövő évi Aréna koncert után debütál a folytatás, november 12-től lesz látható a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. része. Ismét fontos helyszín a magyar tenger, a múltbéli történetszál pedig a hat évvel később folytatódik. A régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit persze csupa bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút övez.

A főhősöket talán kissé elfújta az élet egymástól, de vannak kapcsolatok, melyek kiállják az idő és a távolság próbáját legyen az szerelem vagy barátság. Gergő (Ember Márk), Gábor (Marics Peti), Csabi (Kirády Marcell), Eszter (Törőcsik Franciska), Kata (Márkus Luca) és Betti (Kovács Harmat) tehát 2000-ben újra találkoznak. És hogy mi lesz ebből? Szerelem? Szakítás? Búcsú vagy esetleg újbóli egymásra találás? Az biztos, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. főszereplői a szerelem és a szeretet nagy kérdéseivel találkozva még mindig ugyanabban a válaszban hisznek. A filmben az örökzöld Demjén-dalok közül mások mellett elhangzik majd a Mindig ugyanúgy, a Jelszó, Love, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, a Jóbarátok vagyunk és a Legyen ünnep című szerzemény is.

– Egy filmforgalmazó számára kevés nagyobb öröm létezik annál, mint amikor egy olyan alkotáson dolgozhat, amelyet őszintén szeret, és amelyet a közönség is a szívébe zár. A Hogyan tudnék élni nélküled? forgalmazása számunkra is kivételes élmény volt. Büszkék vagyunk rá, hogy az InterCom hozzátehette tudását és munkáját a film sikeréhez. Nagy várakozással tekintünk a közös munka folytatása elé, és izgatottan készülünk a következő fejezetre – nyilatkozta Borka Csilla, a filmet forgalmazó InterCom Forgalmazási Igazgatója.

Kirády Attila, a film producere hozzátette, hogy amikor útjára engedték az első részt, hittek abban, hogy egy olyan közönségfilmet készítettek, amivel a nézők is tudnak azonosulni és amelyet legalább annyira fognak szeretni, mint ők.

–Az azóta eltelt bő egy év azonban minden várakozásunkat felülmúlta: a több mint egymillió nézőnek, a több mint egy év folyamatos mozis jelenlétnek, a nyári kertmozis sikereknek hála pedig a film önálló, sikeres branddé vált. A készülő zenés színházi előadás az Erkelben, a DVD- és Blu-ray-megjelenés, valamint a kulisszatitkokat bemutató könyv mind-mind a siker kézzelfogható bizonyítékai. Bízom benne, hogy a folytatás hasonló diadalutat jár majd be – mondta.

