A kaland folytatódik, a második rész már javában forog. A Svenk stábjának Káel Csaba filmügyi kormánybiztos beszélt a fantasztikus sikerről. A mozimagazin emellett felidézi a 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton legemlékezetesebb pillanatait, és szó lesz a második egész estés magyar animációs film, a Filmio-n is elérhető Hugó, a víziló című alkotás kulisszatitkairól is.

Már forog a Hogyan tudnék élni nélküled? második része (Forrás: NFI)

Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint a Covid utáni tetszhalott állapotot követően, amikor világszerte nagyságrendekkel csökkent a mozilátogatók száma, sikerült visszacsábítani a közönséget a mozikba a magyar filmekre.

A sikeres mozifilm számomra nagyon egyszerű megfejtéssel bír: az a film, amiért bemegyünk, leköt minket, és úgy jövünk ki a moziból, hogy érdemes élni

– árulta el a Svenk stábjának a Nemzeti Filmintézet elnöke. Hozzátette: a Hogyan tudnék élni nélküled? esetében van a sikernek még egy szereplője, aki nem más, mint Demjén Ferenc. „Mindig azt szoktam mondani, hogy a világsztárunk, csak a világ nem tud róla. Ha mondjuk Londonba születik, akkor most Elton John mellett emlegetnék a nevét” – tette hozzá Káel Csaba a Svenknek.

A tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című film minden nézettségi rekordot megdöntött, a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd Ft (forrás: Filmforgalmazók Egyesülete) – ezzel a teljes magyar piacon, a hollywoodi filmeket is beleértve, az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után. A film még mindig műsoron van, külföldi moziforgalmazásban is látható, és hátra vannak még a tévé- és streamingbevételek. A Nemzeti Filmintézet fejlesztési és gyártási támogatása összesen 1,006 milliárd Ft volt.

Decemberi mozipremierje óta az Intercom forgalmazásában a hazai mozikban 1 002 065-en váltottak jegyet a Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti, Kovács Harmat és Kirády Marcell főszereplésével készült vígjátékra.

Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen mintegy 200 000-en váltottak rá jegyet, Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett.