Négy évtizedes rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled?, Orbán Viktor is gratulált

A romantikus vígjáték hazai mozinézettsége átlépte az egymilliót, amire 1986 óta nem volt példa. A Nemzeti Filmintézet támogatásával, Kirády Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült Hogyan tudnék élni nélküled? már 41 hete a 10 legnézettebb film közt szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot. A kaland folytatódik, a második rész már javában forog.

Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének forgatásán Fotó: The Orbital Strangers Project

Gratulálok az egész alkotócsapatnak az egymillió magyarországi mozinézőhöz! Filmtörténetet írunk, visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége. Követendő példa a Hogyan tudnék élni nélküled? sikeréhez vezető út

– nyilatkozta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke. Elmondta azt is, hogy az alkotók a NFI által elérhetővé tett forrásokat már az előkészítéstől teljeskörűen ki tudták használni, legyen szó a gyártás vagy a marketing finanszírozásáról. Jelentős külső erőforrásokat, támogatókat is mozgósítottak a siker érdekében, így reméli, hogy az eredmény sok filmest inspirál arra, hogy megtalálja és elmesélje azokat a közös történeteinket, melyek minőségi szórakozást kínálnak a nézőknek.

Nem számítottunk ekkora sikerre, amikor belevágtunk ebbe a kalandba – nagyon büszkék vagyunk rá! Beigazolódott az elgondolásunk, hogy a streaming térfoglalása és a tévé népszerűsége ellenére ha egy olyan filmet csinálunk, ami tényleg megszólítja a nézőket, akkor be fognak ülni a moziba és meg fogják nézni, akár nem csak egyszer

– tette hozzá Kirády Attila producer, aki már javában dolgozik a második részen.

A filmtörténelmi siker mellett Orbán Viktor sem ment el szó nélkül, miként a Facebookon írta:

Gratulálok az egész csapatnak! Rózsi a legnagyobb király!



