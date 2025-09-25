  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Négy évtizedes rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled?, Orbán Viktor is gratulált
Hogyan tudnék élni nélküledfilmtörténelemDemjén FerencOrbán ViktorNemzeti Filmintézet

Négy évtizedes rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled?, Orbán Viktor is gratulált

A miniszterelnök a Facebookon éltette Demjén Ferencet. A legendás énekes dalszövegeire épülő Hogyan tudnék élni nélküled? már átlépte az egymilliós nézőszámot.

Munkatársunktól
Forrás: NFI2025. 09. 25. 16:34
Hogyan Tudnék élni nélküled? Forrás: NFI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A romantikus vígjáték hazai mozinézettsége átlépte az egymilliót, amire 1986 óta nem volt példa. A Nemzeti Filmintézet támogatásával, Kirády Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült Hogyan tudnék élni nélküled? már 41 hete a 10 legnézettebb film közt szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot. A kaland folytatódik, a második rész már javában forog.

Hogyan tudnék élni nélküled
Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének forgatásán Fotó: The Orbital Strangers Project

Gratulálok az egész alkotócsapatnak az egymillió magyarországi mozinézőhöz! Filmtörténetet írunk, visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége. Követendő példa a Hogyan tudnék élni nélküled? sikeréhez vezető út

– nyilatkozta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke. Elmondta azt is, hogy az alkotók a NFI által elérhetővé tett forrásokat már az előkészítéstől teljeskörűen ki tudták használni, legyen szó a gyártás vagy a marketing finanszírozásáról. Jelentős külső erőforrásokat, támogatókat is mozgósítottak a siker érdekében, így reméli, hogy az eredmény sok filmest inspirál arra, hogy megtalálja és elmesélje azokat a közös történeteinket, melyek minőségi szórakozást kínálnak a nézőknek.

Nem számítottunk ekkora sikerre, amikor belevágtunk ebbe a kalandba – nagyon büszkék vagyunk rá! Beigazolódott az elgondolásunk, hogy a streaming térfoglalása és a tévé népszerűsége ellenére ha egy olyan filmet csinálunk, ami tényleg megszólítja a nézőket, akkor be fognak ülni a moziba és meg fogják nézni, akár nem csak egyszer

 – tette hozzá Kirády Attila producer, aki már javában dolgozik a második részen.

A filmtörténelmi siker mellett Orbán Viktor sem ment el szó nélkül, miként a Facebookon írta:

Gratulálok az egész csapatnak! Rózsi a legnagyobb király!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.