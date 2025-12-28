Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

családXIV. Leó pápaszent család

XIV. Leó pápa: A családok képviselik a fényt a mai világ Heródeseivel szemben

A családok tartják fent a fényt a társadalomban a mai világban is jelen levő Heródesekkel szemben – hangoztatta XIV. Leó pápa a szent család ünnepnapján a Szent Péter téren mondott beszédében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 15:56
XIV. Leó pápa Fotó: AFP
Az egyházfő az Úrangyala imádságot követően arra kérte a hívőket, továbbra is imádkozzanak a békéért és a háború miatt szenvedő családokért, gyerekekért, idősekért és törékeny emberekért. A názáreti szent családnak szentelt ünnepnapon XIV. Leó a mai családok szerepéről és küldetéséről szólt. Úgy vélte, miközben királyságában a történelem legnagyobb csodája megy végbe, Heródes nem képes azt meglátni, mivel megvakítja a trónja, gazdagsága, kiváltságai elvesztése miatti félelem.

„Ne hagyjuk, hogy ezek a csábítások elfojtsák a keresztény családok lángját” – mondta a pápa
„Ne hagyjuk, hogy ezek a csábítások elfojtsák a keresztény családok lángját” – mondta a pápa (Fotó: AFP)

Betlehemben fény és öröm van, a pásztorok részesültek a mennyei örömhírben, de abból semmi nem tud behatolni a páncélozott királyi palotába, ahol csak valamiféle fenyegetés torz visszhangját érzékelik, amit vak erőszakkal el kell fojtani

 – mondta a pápa. XIV. Leó kijelentette, hogy a szívek keménységével, a zsarnokság telhetetlenségével szemben még nagyobb jelentőséget nyer a szent család jelenléte és küldetése. A mai családoknak is fényt kell vinniük a társadalomba – hangoztatta. 

Hangsúlyozta, hogy a mai világnak is megvannak a saját Heródesei, akik a mindenáron elérni akart sikerek, a gátlástalan hatalom, az üres és felszínes jólét mítoszát képviselik. Utóbbiak következményeit pedig a világ fizeti meg: magánnyal, keseredettséggel, megosztottsággal, konfliktusokkal. „Ne hagyjuk, hogy ezek a csábítások elfojtsák a keresztény családok lángját” – mondta a pápa, aki szerint a családok a fényt imával, egészséges érzelmekkel, őszinte párbeszéddel, hűséggel, mindennapos jó szóval és jó cselekedetekkel tudják fenntartani. 

A vasárnapi volt XIV. Leó pápa idei utolsó Úrangyala imádsága. Hétfőn délelőtt megtartja az év utolsó audienciáit, majd kedd estig Castel Gandolfo pápai rezidenciáján tartózkodik. Szerdán a katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilikában vezeti az évet lezáró hálaadást. Január elsején a Szent Péter téren mond ismét beszédet a békének szentelt egyházi világnapon. 

Időközben lezárták a római pápai bazilikák szentkapuit: szombaton a városfalakon kívüli Szent Pál-, vasárnap a lateráni Szent János-bazilika főpapja csukta be a tavaly karácsony időszakában kitárt szentkaput. A hívők január 6-ig haladhatnak át a még nyitva tartó, utolsó szentkapun a Szent Péter-bazilikában, amelyet XIV. Leó január 6-án zár le. Róma főpolgármesteri hivatalának adatai szerint a vízkeresztig tartó ünnepi időszakra már egymillió látogató érkezett a városba, és számuk szilveszterre tovább emelkedik.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

