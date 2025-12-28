XIV. Leó pápa: A családok képviselik a fényt a mai világ Heródeseivel szemben

Az egyházfő az Úrangyala imádságot követően arra kérte a hívőket, továbbra is imádkozzanak a békéért és a háború miatt szenvedő családokért, gyerekekért, idősekért és törékeny emberekért. A názáreti szent családnak szentelt ünnepnapon XIV. Leó a mai családok szerepéről és küldetéséről szólt. Úgy vélte, miközben királyságában a történelem legnagyobb csodája megy végbe, Heródes nem képes azt meglátni, mivel megvakítja a trónja, gazdagsága, kiváltságai elvesztése miatti félelem.

„Ne hagyjuk, hogy ezek a csábítások elfojtsák a keresztény családok lángját” – mondta a pápa (Fotó: AFP)

Betlehemben fény és öröm van, a pásztorok részesültek a mennyei örömhírben, de abból semmi nem tud behatolni a páncélozott királyi palotába, ahol csak valamiféle fenyegetés torz visszhangját érzékelik, amit vak erőszakkal el kell fojtani

– mondta a pápa. XIV. Leó kijelentette, hogy a szívek keménységével, a zsarnokság telhetetlenségével szemben még nagyobb jelentőséget nyer a szent család jelenléte és küldetése. A mai családoknak is fényt kell vinniük a társadalomba – hangoztatta.