Dubajból is elindult az első mentesítő járat, rengeteg magyarral a fedélzeten

ukránzelenszkijkocsis mátéMagyar Péter

Kocsis Máté: Túllőttél a célon, Péter!

Keményen kiosztotta az ukránokkal összejátszó Magyar Pétert a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 22:41
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kocsis Máté éppen Nagykanizsáról tartott hazafelé, amikor kapta a hírt, hogy Magyar Péter azt bírta kinyögni a mai események után, hogy az ukrán elnök tisztázza szavait. A Fidesz frakcióvezetője gyorsan reagált is egykori szaktársa színjátékára. Felidézte: Magyar Péter barátja, Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a mai nap során Orbán Viktort és ezzel átlépett egy bizonyos határt. 

Magyar Péter színjátékot játszik Kocsis Máté szerint, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok mindent a Tisza-vezér érdekében csinálnak: ezért zárták el az olajat, ezért akarnak ukránbarát kormányt és ezért fenyegetik Orbán Viktort is. 

Magyar Péter viszont hülyének néz mindenkit, és játssza a kétszínű játékát. 

– Tudom, hogy a hatalomért mindenre képes vagy, de most kicsit túllőttél a célon! – üzent Magyar Péternek Kocsis Máté. 

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

