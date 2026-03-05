Kocsis Máté: Túllőttél a célon, Péter!

Kocsis Máté éppen Nagykanizsáról tartott hazafelé, amikor kapta a hírt, hogy Magyar Péter azt bírta kinyögni a mai események után, hogy az ukrán elnök tisztázza szavait. A Fidesz frakcióvezetője gyorsan reagált is egykori szaktársa színjátékára. Felidézte: Magyar Péter barátja, Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a mai nap során Orbán Viktort és ezzel átlépett egy bizonyos határt.

Magyar Péter színjátékot játszik Kocsis Máté szerint, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok mindent a Tisza-vezér érdekében csinálnak: ezért zárták el az olajat, ezért akarnak ukránbarát kormányt és ezért fenyegetik Orbán Viktort is.

Magyar Péter viszont hülyének néz mindenkit, és játssza a kétszínű játékát.

– Tudom, hogy a hatalomért mindenre képes vagy, de most kicsit túllőttél a célon! – üzent Magyar Péternek Kocsis Máté.