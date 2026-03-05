„Zelenszkij azt hiszi, hogy a szolgái vagyunk”

Sokkolták Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegető szavai Robert Fico szlovák miniszterelnököt.

A Zelenszkij fenyegetőzésétől való elhatárolódásra szólította fel az EU vezetőit Robert Fico (Fotó: AFP)

„Egy videó, amelyen közvetlenül megfenyegeti Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort, mert a magyar kormány jelenleg blokkolja a kilencvenmilliárdos katonai hitelt Ukrajna számára” – utalt a szlovák kormányfő arra, hogy Zelenszkij azzal fenyegette Orbán Viktort, hogy kiadja a címét az ukrán katonáknak, hogy azok majd a „saját nyelvükön”, tehát a fegyverek nyelvén beszéljenek vele.

Elfogadhatatlan, hogy azt gondolja az ukrán elnök, Zelenszkij, hogy mi az ő szolgái vagyunk, és meg kell tennünk mindent, amit elvár

– fogalmazott Fico.

Mi mindenben segítünk neki. Ő viszont árt nekünk. Ötszázmilliós kárt okozott nekünk, ami a gáz tranzitdíjat illeti. Most leállította az olajat. Úgy tesz, mintha az olajvezeték megsérült volna, bár műholdfelvételek egyértelműen bizonyítják, hogy ez nem így van – tette hozzá.

És ő megengedi magának, h nyilvánosan azt mondja, megadja Orbán Viktor címét az ukrán hadsereg katonáinak, és hogy akkor már talán érteni fogja Orbán Viktor azt a nyelvet, amelyen ezek a katonák beszélnek

– mondta.

Ez durva zsarolás

– hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök.

Ez olyasmi, amit függetlenül attól, hogy Ukrajnában háború van, mindannyiunknak el kell utasítanunk

– szögezte le.

Egyúttal hivatalosan felkérte az Európai Unió vezetőit, Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, Antonio Costát, az Európai Tanács elnökét és Kaja Kallas külügyi főképviselőt, hogy „határolódjanak el ezektől a felháborító, zsaroló kijelentésektől, amelyeket azukrán elnök, Volodimir Zelenszkij tett”.

Átlépett minden vörös vonalat, és nekünk szuverén országként meg kell szólalnunk

– emelte ki, hozzátéve, hogy „az ilyen viselkedést elvből elutasítjuk”.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)