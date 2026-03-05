Rendkívüli

Szijjártó Péter: halálba küldték a két magyar hadifoglyot, de mi kimentettük őket

Ukrajna egyszer már a halálba küldte az előző nap Oroszország által átadott két magyar hadifoglyot, de mi kimentettük őket; az, hogy az ukránok felháborodtak ezen, őket minősíti. Erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Sopronban.

2026. 03. 05. 23:05
Fotó: Filep István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a városban tartott lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy a két kárpátaljai magyart akaratuk ellenére, kényszersorozás útján vitték ki a frontra, minimális felkészítéssel.

„És sajnos sok magyar emberrel történik mindez, közülük sokan meghalnak, sokan eltűnnek, és van, aki hadifogságba kerül, mint ez a két magyar, akiket tegnap Moszkvából hazahoztunk. Ők a körülményekhez képest hála a Jóistennek jól vannak. Az ilyenkor szükséges egészségügyi ellenőrzés részben megtörtént, részben megtörténik” – tudatta.

Majd úgy vélekedett, hogy a személyes biztonságuk és életük szempontjából jobb, ha nem térnek vissza Ukrajnába.

„Na most az, hogy az ukránok felháborodtak ezen, hogy itt verik az asztalt azért, mert két magyar ember hazatért, az megint csak őket minősíti. Az ukránok elrabolták ezt a két embert, az ukrán kényszersorozók elrabolták ezt a két embert és kiküldték őket a halálba, ahonnan mi megmentettük őket” – emelte ki.

„Szeretném világossá tenni, hogy az ukránoknak semmi közük ehhez a két emberhez (…) Természetesen semmi közük semmilyen adathoz, semmi közük semmihez ezzel a két emberrel kapcsolatban. Ez a két ember már biztonságban van, ennek a két embernek szerencsére már nem kell visszamenniük a háborúba. Hogyha tudomásunkra jutnak más magyar hadifoglyok, akkor természetesen kérni fogjuk az oroszoktól a szabadon bocsátásukat. Ezt a tegnapi moszkvai tárgyalásokon is előre jeleztem az orosz elnöknek” – folytatta.

Szijjártó Péter végezetül hozzátette, hogy a tiszás kommentelők felháborodása pedig a Tisza Pártot minősíti, és reményét fejezte ki, hogy a magyar emberek le fogják vonni a kellő következtetéseket a történtekből, s ez fogja vezérelni a szavazatukat április 12-én.

Borítókép: Szijjártó Péter sajtótájékoztatója (Fotó: AFP)

