Ifj Lisztes KrisztiánFradiNB III

Ezért cserélték le Lisztes Krisztiánt 34 perc után az NB III-as Fradi II-ben

Három és fél hónapos kihagyás után újra hivatalos mérkőzésen lépett pályára ifjabb Lisztes Krisztián. A tavaly nyáron az Eintracht Frankfurttól kölcsönben hazatérő tehetség a Ferencváros második csapatában játszott a Paks II ellen az NB III-ban. Lisztes Krisztián már az első félidőben elhagyta a pályát a Fradi II-ben, a korai cserének azonban jó oka volt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 10:54
Három és fél hónapos kihagyás után a Fradi tartalékcsapatában tért vissza az NB III-ban, de Lisztes Krisztián korán lejött a pályáról
Három és fél hónapos kihagyás után a Fradi tartalékcsapatában tért vissza az NB III-ban, de Lisztes Krisztián korán lejött a pályáról Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ifjabb Lisztes Krisztián kálváriája ebben az idényben tovább folytatódott. A Fradi tehetsége 2024 nyarán hatmillió euróért igazolt nagy reményekkel a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz, ám a német klub első csapatában nem tudott bemutatkozni a folyamatos sérülései miatt, majd tavaly nyáron kölcsönben visszatért a Ferencvároshoz egy év után. Csakhogy Lisztes problémái ezzel nem oldódtak meg.

Lisztes Krisztián három és fél hónap után a Fradi NB III-as csapatában tért vissza a pályára
Lisztes Krisztián három és fél hónap után a Fradi NB III-as csapatában tért vissza a pályára (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

A húszéves támadó továbbra is sokat hagy ki sérülés miatt, ebben az idényben mindössze két meccsen lépett pályára a Fradi első csapatában: még tavaly novemberben hét percet játszott az MTK ellen (4-1) az NB I-ben, illetve októberben 27 percet a Békéscsaba elleni (4-0) Magyar Kupa-mérkőzésen.

Az elmúlt hétvégén Lisztes Krisztián három és fél hónapos szünet után szerepelt újra hivatalos mérkőzésen, méghozzá a Fradi NB III-as tartalékcsapatában a Paks második együttese ellen. Lisztes ezt megelőzően november 13-án lépett pályára legutóbb tétmeccsen.

Mi áll Lisztes Krisztián korai lecserélésének hátterében?

A Tóth Mihály vezette Fradi II-ben Lisztes a kezdőcsapatban kapott helyet Pakson vasárnap, a hazaiaknál pedig a 28-szoros magyar válogatott Ádám Martin is futballozott. A meccset 3-1-re a Fradi II nyerte meg az NB III Dél-nyugati csoportjának 18. fordulójában, de Lisztes még 1-0-s paksi vezetésnél hagyta el a pályát a 34. percben.

Sokan aggódhattak, hogy esetleg újabb sérülés állt-e a korai csere hátterében, az első félidőben ugyanis általában csak speciális okból cserélnek le valakit. Ugyanakkor az FTC ügyeiben jól értesült ulloi129.hu úgy fogalmazott, hogy 

„az előzetes terveknek megfelelően” cserélték le Lisztest a 34. percben.

Tehát a szakmai stáb eleve úgy számolhatott, hogy Lisztes visszatérését fokozatosan építik fel, és első lépésként a bő félórányi játékot elegendőnek látták. A következő hetekben, illetve a tavasz hátralévő részében kiderül, hogy mennyire jött rendbe a Fradi támadója, aki az első csapatban Robbie Keane variációs lehetőségeit is növelhetné az NB I-ben a magyar szabály kapcsán.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.