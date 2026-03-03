Ezért cserélték le Lisztes Krisztiánt 34 perc után az NB III-as Fradi II-ben

Ifjabb Lisztes Krisztián kálváriája ebben az idényben tovább folytatódott. A Fradi tehetsége 2024 nyarán hatmillió euróért igazolt nagy reményekkel a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz, ám a német klub első csapatában nem tudott bemutatkozni a folyamatos sérülései miatt, majd tavaly nyáron kölcsönben visszatért a Ferencvároshoz egy év után. Csakhogy Lisztes problémái ezzel nem oldódtak meg.

Lisztes Krisztián három és fél hónap után a Fradi NB III-as csapatában tért vissza a pályára (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

A húszéves támadó továbbra is sokat hagy ki sérülés miatt, ebben az idényben mindössze két meccsen lépett pályára a Fradi első csapatában: még tavaly novemberben hét percet játszott az MTK ellen (4-1) az NB I-ben, illetve októberben 27 percet a Békéscsaba elleni (4-0) Magyar Kupa-mérkőzésen.

Az elmúlt hétvégén Lisztes Krisztián három és fél hónapos szünet után szerepelt újra hivatalos mérkőzésen, méghozzá a Fradi NB III-as tartalékcsapatában a Paks második együttese ellen. Lisztes ezt megelőzően november 13-án lépett pályára legutóbb tétmeccsen.

Mi áll Lisztes Krisztián korai lecserélésének hátterében?

A Tóth Mihály vezette Fradi II-ben Lisztes a kezdőcsapatban kapott helyet Pakson vasárnap, a hazaiaknál pedig a 28-szoros magyar válogatott Ádám Martin is futballozott. A meccset 3-1-re a Fradi II nyerte meg az NB III Dél-nyugati csoportjának 18. fordulójában, de Lisztes még 1-0-s paksi vezetésnél hagyta el a pályát a 34. percben.

Sokan aggódhattak, hogy esetleg újabb sérülés állt-e a korai csere hátterében, az első félidőben ugyanis általában csak speciális okból cserélnek le valakit. Ugyanakkor az FTC ügyeiben jól értesült ulloi129.hu úgy fogalmazott, hogy

„az előzetes terveknek megfelelően” cserélték le Lisztest a 34. percben.

Tehát a szakmai stáb eleve úgy számolhatott, hogy Lisztes visszatérését fokozatosan építik fel, és első lépésként a bő félórányi játékot elegendőnek látták. A következő hetekben, illetve a tavasz hátralévő részében kiderül, hogy mennyire jött rendbe a Fradi támadója, aki az első csapatban Robbie Keane variációs lehetőségeit is növelhetné az NB I-ben a magyar szabály kapcsán.