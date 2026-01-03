A folyton sérült Lisztes Krisztián nagy pofont kapott a németektől, ezt nem teszi zsebre

Lisztes Krisztián mostani idénye sem nevezhető idáig sikersztorinak. A húszéves középpályás nyáron érkezett vissza a magyar bajnokhoz kölcsönben az Eintracht Frankfurttól, ugyanakkor Lisztes idáig mindössze két mérkőzésen játszott az FTC színeiben, azokat is még október végén és november elején – előbb a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-mérkőzésen, majd az MTK ellen a bajnokságban volt csere –, azóta viszont a hivatalos tájékoztatás szerint sérülés miatt nem áll Robbie Keane rendelkezésére. Lisztes még a novemberi U21-es válogatott-mérkőzésen combsérülést szenvedett – ahol előtte be is talált –, de azóta semmit nem hallani a játékosról.

Lisztes Krisztián az FTC mezében, mindössze kétszer láttuk őt így 2025-ben (Fotó: Csudai Sándor)

A nehézkesen induló frankfurti időszak

Az NB1.hu szúrta ki Frankfurter Neue Presse cikkét, amelyben sok pozitívat nem írtak a 2024-ben hat millió euróért leigazolt magyar játékosról. A szerző kiemeli, amikor a 2024/25-ös idényre megérkezett Lisztes, akkor Magyarország egyik legnagyobb tehetségének volt számon tartva. Timmo Hardung sportigazgató érkezésekor még a játékos dinamizmusát emelte ki, a klubnál mindenki a gyors beilleszkedésben bízott, ez viszont nem történt meg. Lisztest a Frankfurtnál is a sérülések hátráltatták, mindössze háromszor játszott az U21-es csapatnál a negyedosztályban, a felnőttkeret közelébe sem került a Bundesligában. Akkoriban Dino Topmöller vezetőedző így beszélt Lisztesről:

Jó látni az edzéseken, de ritkán van velünk rendszeresen.

Nincs remény Lisztes Krisztián visszatérésére?

A cikk ezután azt találgatja, hogy mi lesz Lisztes sorsa. A húszéves játékos a nyáron elméletileg visszatérne Frankfurtba, ahol 2029-ig van szerződése. A visszatérésre mennyi a realitás? Jelen esetben nem sok.

„Bár a szerződése az Eintracht Frankfurttal 2029-ig érvényes, a visszatérése jelenleg irreálisnak tűnik. A mindössze 1,7 millió eurós piaci értékkel és a kimutatható fejlődés hiányával a klub vezetősége kevés esélyt lát arra, hogy visszatérjen a Bundesliga-keretébe. Az egykor ígéretes tehetség így azzal nézet szembe, hogy hosszú távon sérülés áldozatává válik.”

Hosszú az út vissza Frankfurtba – talán túl hosszú egy olyan játékosnak, aki egykor csiszolatlan gyémántként érkezett Németországba, de eddig több időt töltött a súlyzóteremben, mint a pályán

– írja a szerző zárásnak, amivel Lisztesbe is belerúgott.