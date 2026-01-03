Lisztes KrisztiánFerencvárosEintracht FrankfurtFTC

A folyton sérült Lisztes Krisztián nagy pofont kapott a németektől, ezt nem teszi zsebre

Az Eintracht Frankfurt húszéves magyar játékosa a mostani idényt az FTC-nél tölti kölcsönben, sérülése miatt azonban a pályán egyelőre most sem tud bizonyítani. A mindössze két meccsen pályára lépő Lisztes Krisztiánról Németországban cikkeztek, ahol csúnya poént sütöttek el a folytonos sérüléseire utalva. A Frankfurtnál a cikk szerint nem számolnak Lisztessel, ameddig ilyen kevés időt tölt a pályán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 8:29
Lisztes Krisztián újabb lesújtó hírt kapott Németországból
Lisztes Krisztián újabb lesújtó hírt kapott Németországból (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lisztes Krisztián mostani idénye sem nevezhető idáig sikersztorinak. A húszéves középpályás nyáron érkezett vissza a magyar bajnokhoz kölcsönben az Eintracht Frankfurttól, ugyanakkor Lisztes idáig mindössze két mérkőzésen játszott az FTC színeiben, azokat is még október végén és november elején – előbb a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-mérkőzésen, majd az MTK ellen a bajnokságban volt csere –, azóta viszont a hivatalos tájékoztatás szerint sérülés miatt nem áll Robbie Keane rendelkezésére. Lisztes még a novemberi U21-es válogatott-mérkőzésen combsérülést szenvedett – ahol előtte be is talált –, de azóta semmit nem hallani a játékosról. 

Lisztes Krisztián a Ferencváros mezében, mindössze kétszer láttuk őt így 2025-ben
Lisztes Krisztián az FTC mezében, mindössze kétszer láttuk őt így 2025-ben (Fotó: Csudai Sándor)

A nehézkesen induló frankfurti időszak

Az NB1.hu szúrta ki Frankfurter Neue Presse cikkét, amelyben sok pozitívat nem írtak a 2024-ben hat millió euróért leigazolt magyar játékosról. A szerző kiemeli, amikor a 2024/25-ös idényre megérkezett Lisztes, akkor Magyarország egyik legnagyobb tehetségének volt számon tartva. Timmo Hardung sportigazgató érkezésekor még a játékos dinamizmusát emelte ki, a klubnál mindenki a gyors beilleszkedésben bízott, ez viszont nem történt meg. Lisztest a Frankfurtnál is a sérülések hátráltatták, mindössze háromszor játszott az U21-es csapatnál a negyedosztályban, a felnőttkeret közelébe sem került a Bundesligában. Akkoriban Dino Topmöller vezetőedző így beszélt Lisztesről:

Jó látni az edzéseken, de ritkán van velünk rendszeresen.

Nincs remény Lisztes Krisztián visszatérésére?

A cikk ezután azt találgatja, hogy mi lesz Lisztes sorsa. A húszéves játékos a nyáron elméletileg visszatérne Frankfurtba, ahol 2029-ig van szerződése. A visszatérésre mennyi a realitás? Jelen esetben nem sok.

„Bár a szerződése az Eintracht Frankfurttal 2029-ig érvényes, a visszatérése jelenleg irreálisnak tűnik. A mindössze 1,7 millió eurós piaci értékkel és a kimutatható fejlődés hiányával a klub vezetősége kevés esélyt lát arra, hogy visszatérjen a Bundesliga-keretébe. Az egykor ígéretes tehetség így azzal nézet szembe, hogy hosszú távon sérülés áldozatává válik.” 

Hosszú az út vissza Frankfurtba – talán túl hosszú egy olyan játékosnak, aki egykor csiszolatlan gyémántként érkezett Németországba, de eddig több időt töltött a súlyzóteremben, mint a pályán

– írja a szerző zárásnak, amivel Lisztesbe is belerúgott.

Az FTC-nek egyébként tavasszal nagy szüksége lenne a játékosra, ugyanis Varga Barnabás a görög AEK Athénhoz történő valószínű távozására, illetve Tóth Alex eligazolására is nagy az esély. Ebben az esetben a Fradi két magyar játékost veszítene el, és az MLSZ magyarszabálya miatt őket mindenképpen pótolnia kell. Lisztes ráadásul U21-es játékos, így Tóth tökéletes pótlása lenne, már ha egészséges lesz.

A meccs, ahol berobbant Lisztes Krisztián két éve:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu