Lisztes Krisztián lehet a Ferencváros megmentője

A Ferencváros eddig tizennégy tétmérkőzést – hat NB I-es bajnokit, hat Bajnokok Ligája-selejtezőt, egy Magyar Kupa-találkozót, valamint a Plzen elleni Európa-liga-meccset – játszott le az idényben. Ezeken Dibusz Dénes volt a pályán a legtöbb ideig (990 játékperc), mögötte Varga Barnabás (939) áll a listán. Ami a további, legalább száz percet szerepelt magyar játékosokat illeti , Tóth Alex 824, Szalai Gábor 764, Ötvös Bence 740, Nagy Barnabás 486, Gruber Zsombor 421, Gróf Dávid 270, Botka Endre pedig 258 percnyi játékidőt kapott. Rajtuk kívül Madarász Ádám és Gólik Benjámin futballozott még az FTC színeiben. A magyar mezőnyjátékosok közül egyedül a sérüléssel bajlódó Lisztes Krisztián nem jutott még szóhoz Robbie Keane vezetőedző együttesében.

Öt magyar játékos szerepelt a Fradi kezdőcsapatában az FTC–Plzen Európa-liga-mérkőzésen, Lisztes Krisztián kimaradt a keretből (Fotó: Ladóczki Balázs)

Robbie Keane a Plzen elleni meccs után is a magyarszabály miatt bosszankodott

Az NB I-ben az MLSZ új ajánlása értelmében egy klubból egyszerre legalább öt magyar játékosnak kell szerepelnie a pályán egy bajnoki során, és az állami támogatás elnyeréséhez kell, hogy U21-es futballisták is szerepeljenek közülük. Márpedig nincs annyi magyar a Fradi első csapatában, hogy megfelelően lehessen rotálni ezeket a játékosokat, így aztán nehéz feladata van Keane-nek, ezt pedig a Plzen elleni 1-1-es döntetlen után magától emelte ki, miután érdeklődött, hogy arról miért nincs kérdés a sajtótájékoztatón, hogy hétvégén a magyarszabály miatt milyen nehéz lesz felállni.

– Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek, nekem viszont kötelességem betartani az előírást. Szerintem túl messzire mentek ezzel. Ez nem fair – nyilatkozta az ír szakember. – Biztos vagyok abban, hogy Magyarország ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is. Tudom, hogy a miniszterelnök úr és az MLSZ elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n.

Ott van Tóth Alex és Varga Barnabás, előbbi a hajráig a pályán volt, Varga pedig végig, de a szabály miatt a hétvégén nem pihentethetem őket. Gondoljanak bele, az idény végére több mint hatvan meccsel a lábukban ki fognak égni, használhatatlanok lesznek.

Természetesen tartom magam a szabályokhoz, de ezt most nem tudtam magamban tartani.