Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

Robbie Keane Ferencváros MLSZ Lisztes Krisztián magyar válogatott

Lisztes Krisztián lehet a Ferencváros megmentője

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este 1-1-es döntetlennel zárt a vendég Plzen ellen az Európa-liga alapszakaszának nyitókörében. A magyar bajnok színeiben öt magyar játékos volt a pályán, erre pedig az NB I-ben is szükség van a Magyar Labdarúgó-szövetség ajánlása miatt. Robbie Keane vezetőedző a találkozó után kifakadt az úgynevezett magyarszabály miatt, amelynek megvan a negatív hatása is. Lisztes Krisztián felépülése sokat segíthetne az FTC-nek.

2025. 09. 26. 8:25
Lisztes Krisztián visszatérésére még várni kell az FTC-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)
A Ferencváros eddig tizennégy tétmérkőzést – hat NB I-es bajnokit, hat Bajnokok Ligája-selejtezőt, egy Magyar Kupa-találkozót, valamint a Plzen elleni Európa-liga-meccset – játszott le az idényben. Ezeken Dibusz Dénes volt a pályán a legtöbb ideig (990 játékperc), mögötte Varga Barnabás (939) áll a listán. Ami a további, legalább száz percet szerepelt magyar játékosokat illeti , Tóth Alex 824, Szalai Gábor 764, Ötvös Bence 740, Nagy Barnabás 486, Gruber Zsombor 421, Gróf Dávid 270, Botka Endre pedig 258 percnyi játékidőt kapott. Rajtuk kívül Madarász Ádám és Gólik Benjámin futballozott még az FTC színeiben. A magyar mezőnyjátékosok közül egyedül a sérüléssel bajlódó Lisztes Krisztián nem jutott még szóhoz Robbie Keane vezetőedző együttesében.

Öt magyar játékos szerepelt a Fradi kezdőcsapatában az FTC–Plzen Európa-liga-mérkőzésen, Lisztes Krisztián kimaradt a keretből (Fotó: Ladóczki Balázs)

Robbie Keane a Plzen elleni meccs után is a magyarszabály miatt bosszankodott

Az NB I-ben az MLSZ új ajánlása értelmében egy klubból egyszerre legalább öt magyar játékosnak kell szerepelnie a pályán egy bajnoki során, és az állami támogatás elnyeréséhez kell, hogy U21-es futballisták is szerepeljenek közülük. Márpedig nincs annyi magyar a Fradi első csapatában, hogy megfelelően lehessen rotálni ezeket a játékosokat, így aztán nehéz feladata van Keane-nek, ezt pedig a Plzen elleni 1-1-es döntetlen után magától emelte ki, miután érdeklődött, hogy arról miért nincs kérdés a sajtótájékoztatón, hogy hétvégén a magyarszabály miatt milyen nehéz lesz felállni.

– Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek, nekem viszont kötelességem betartani az előírást. Szerintem túl messzire mentek ezzel. Ez nem fair – nyilatkozta az ír szakember. – Biztos vagyok abban, hogy Magyarország ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is. Tudom, hogy a miniszterelnök úr és az MLSZ elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n. 

Ott van Tóth Alex és Varga Barnabás, előbbi a hajráig a pályán volt, Varga pedig végig, de a szabály miatt a hétvégén nem pihentethetem őket. Gondoljanak bele, az idény végére több mint hatvan meccsel a lábukban ki fognak égni, használhatatlanok lesznek.

Természetesen tartom magam a szabályokhoz, de ezt most nem tudtam magamban tartani.

Néhány éve még sok magyar futballdrukker azt kifogásolta, hogy a Ferencvárosban elvétve vannak magyar játékosok, ez a kritika azonban most már aligha állja meg a helyét, hiszen 

Dibusz, Varga, Tóth, Szalai, Ötvös, Nagy és Gruber sem csupán az MLSZ magyarszabálya miatt játszik a csapatban.

Ezt jól bizonyítja éppen az, hogy a nemzetközi kupaporondon is rendre lehetőséget kapnak, ahogyan az is, hogy Nagy Barnabást leszámítva mind a hatan ott voltak a magyar válogatott szeptemberi keretében, és a vb-selejtezőkön fontos szerep is jutott a többségüknek.

A szurkolók végig a Ferencváros mögött álltak csütörtök este.
A Viktoria Plzen február után tért vissza a Ferencváros stadionjába.
Rafiu Durosinmi találatával szerzett előnyt a Plzen Budapesten.
Az FTC–Plzen meccs végén Robbie Keane együttese egyenlített, majd a játékosok a szurkolókkal ünnepelték az egy pontot
Utolsó pillanatban egyenlített a Fradi

Lisztes Krisztián kisegíthetné a Ferencváros magyarjait a csere lehetőségével

A Robbie Keane által említett hatvan mérkőzés egyáltalán nem túlzás, hiszen a hat BL-selejtező, a legalább nyolc Európa-liga-meccs és a harminchárom NB I-es bajnoki mellé pluszban jönnek a Magyar Kupa-mérkőzések és az esetleges európai kupatavasz találkozói – no, és persze a magyar válogatottal lejátszott összecsapások.

Ahhoz tehát, hogy Robbie Keane magyar kulcsjátékosai egészségesek maradjanak és ne fáradjanak el teljesen az idény végére, alighanem pihentetni kellene őket az Európa-ligában, ami jelen állás szerint abszurdumnak tűnik. 

A másik reális lehetőség, hogy a Fradi tehetséges magyar fiataljai több szerepet kapjanak az NB I-ben, és itt jön szóba a nyáron kölcsönben visszatérő Lisztes Krisztián is. 

A hosszú sérüléséből lábadozó Frankfurt-játékos felépülése óriási segítség lenne az FTC-nek, ugyanis lenne plusz egy ember, aki részt vehetne a rotációban, így megkímélné honfitársait a Keane által emlegetett kiégéstől. Egyelőre azonban még kérdés, hogy az El-keretben is szereplő Lisztes mikor lesz bevethető.

  • A Ferencváros vasárnap Győrben az ETO FC vendége lesz a bajnokságban, jövő csütörtökön pedig ismét az Európa-ligában lesz fellépése a magyar bajnoknak, méghozzá az 1-0-s glasgow-i győzelemmel startoló belga Genk otthonában.

 

