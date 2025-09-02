Ferencvárosi TCRobbie KeaneEurópa-ligakeretLisztes Krisztián

Lisztes Krisztián sorsáról is döntött Robbie Keane, kihirdették a Fradi El-keretét

A Ferencváros futballcsapata a hivatalos oldalán jelentette be az Európa-liga-főtáblára jelölt keretét, amelynek tagja az újdonsült igazolás, Bamidele Yusuf, valamint ifjabb Lisztes Krisztián is. Ugyanakkor a Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane arról is döntött, hogy a sérüléséből felépülő Abu Fanira és Maigára, valamint a korábbi válogatott Botka Endrére nem számít a nemzetközi kupában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 18:04
Robbie Keane megtalálta az El-alapszakaszra alkalmas csapatát
Robbie Keane megtalálta az El-alapszakaszra alkalmas csapatát Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Immár minden kiderült a Ferencváros őszi nagy kupamenetelésével kapcsolatban. A 36-szoros magyar bajnok Fradi az előző idényhez hasonlóan – zsinórban hetedik alkalommal – a 2025/26-os idényben is az Európa-liga főtábláján szerepel majd. A nyolcfordulós ligaszakaszban a tavaly megszokott menetrendben négy alkalommal itthon – cseh Viktoria Plzen, a skót Glasgow Rangers, a bolgár Ludogorec és a görög Panathinaikosz –, míg négyszer idegenben lép pályára a Salzburg, a Fenerbahce, a Notthingham Forest és a Genk ellen.

A Fradi Európa-liga keretében azért akadt egy-két meglepetés
A Fradi Európa-liga keretében azért akadt egy-két meglepetés. Forrás: Fradi.hu

A Fradi El-keretéből válogatottak maradtak ki, míg az új csatár bizonyíthat

A Robbie Keane által vezetett szakmai stáb kialakította és leadta a keretet az európai szövetségnek (UEFA). A névsorból kiderült , hogy amíg az izraeli válogatott Abu Fani, a francia Habib Maiga, valamint a korábbi magyar válogatott Botka Endre kimaradt az Európa-liga alapszakaszára jelölt játékosok közül, addig az utolsó pillanatban, a Vojvodinától szerződtetett csatár, Bamidele Yusuf élvezi a szakmai stáb bizalmát. Akárcsak az a Lisztes Krisztián, aki kölcsönbe érkezett vissza az Eintracht Frankfurt csapatától, ám azóta egy percet sem lépett pályára zöld-fehér mezben.

Az FTC El-kerete

  • kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*
  • védők: Stefan Gartenmann, Cadu, Szalai Gábor, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás
  • középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász Ádám*
  • támadók: Alekszandar Pesics, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Varga Barnabás, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Gólik Benjámin*

a *-gal jelölt játékosok a B listán szerepelnek

A Ferencváros Európa-liga menetrendje

Természetesen korábban már elkészült a pontos menetrend is. Az FTC hazai pályán, a cseh Viktoria Plzen ellen kezd az Európa-liga alapszakaszában, utoljára pedig a Nottingham vendégeként lép pályára jövő januárban.

  • Szeptember 25.:     Ferencváros–Viktoria Plzen     21.00
  • Október 2.:     Genk–Ferencváros         21.00
  • Október 23.:     Salzburg–Ferencváros        18.45
  • November 6.:    Ferencváros–Ludogorec    21.00
  • November 27.:    Fenerbahce–Ferencváros    18.45
  • December 11.:    Ferencváros–Rangers        18.45
  • Január 22.:        Ferencváros–Panathinaikosz    21.00
  • Január 29.:        Nottingham–Ferencváros    21.00

A meccs, ami eldöntötte, hogy idén a BL helyett ismét maradt a Fradinak az Európa-liga:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.