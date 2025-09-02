Lisztes Krisztián sorsáról is döntött Robbie Keane, kihirdették a Fradi El-keretét

Immár minden kiderült a Ferencváros őszi nagy kupamenetelésével kapcsolatban. A 36-szoros magyar bajnok Fradi az előző idényhez hasonlóan – zsinórban hetedik alkalommal – a 2025/26-os idényben is az Európa-liga főtábláján szerepel majd. A nyolcfordulós ligaszakaszban a tavaly megszokott menetrendben négy alkalommal itthon – cseh Viktoria Plzen, a skót Glasgow Rangers, a bolgár Ludogorec és a görög Panathinaikosz –, míg négyszer idegenben lép pályára a Salzburg, a Fenerbahce, a Notthingham Forest és a Genk ellen.

A Fradi Európa-liga keretében azért akadt egy-két meglepetés. Forrás: Fradi.hu

A Fradi El-keretéből válogatottak maradtak ki, míg az új csatár bizonyíthat

A Robbie Keane által vezetett szakmai stáb kialakította és leadta a keretet az európai szövetségnek (UEFA). A névsorból kiderült , hogy amíg az izraeli válogatott Abu Fani, a francia Habib Maiga, valamint a korábbi magyar válogatott Botka Endre kimaradt az Európa-liga alapszakaszára jelölt játékosok közül, addig az utolsó pillanatban, a Vojvodinától szerződtetett csatár, Bamidele Yusuf élvezi a szakmai stáb bizalmát. Akárcsak az a Lisztes Krisztián, aki kölcsönbe érkezett vissza az Eintracht Frankfurt csapatától, ám azóta egy percet sem lépett pályára zöld-fehér mezben.

Az FTC El-kerete

kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*

védők: Stefan Gartenmann, Cadu, Szalai Gábor, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás

középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász Ádám*

támadók: Alekszandar Pesics, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Varga Barnabás, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Gólik Benjámin*

a *-gal jelölt játékosok a B listán szerepelnek

A Ferencváros Európa-liga menetrendje

Természetesen korábban már elkészült a pontos menetrend is. Az FTC hazai pályán, a cseh Viktoria Plzen ellen kezd az Európa-liga alapszakaszában, utoljára pedig a Nottingham vendégeként lép pályára jövő januárban.

Szeptember 25.: Ferencváros–Viktoria Plzen 21.00

Október 2.: Genk–Ferencváros 21.00

Október 23.: Salzburg–Ferencváros 18.45

November 6.: Ferencváros–Ludogorec 21.00

November 27.: Fenerbahce–Ferencváros 18.45

December 11.: Ferencváros–Rangers 18.45

Január 22.: Ferencváros–Panathinaikosz 21.00

Január 29.: Nottingham–Ferencváros 21.00

A meccs, ami eldöntötte, hogy idén a BL helyett ismét maradt a Fradinak az Európa-liga: