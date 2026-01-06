egyesült államoknatogrönlanddánia

Európai vezetők: Grönland jövőjéről csak Grönland és Dánia dönthet

Több európai ország vezetője közös nyilatkozatban szögezte le, hogy Grönland jövőjéről kizárólag Dánia és a grönlandi nép dönthet. A közlemény szerint: a sarkvidéki térség biztonsága kulcsfontosságú Európa és a transzatlanti szövetség számára, amelyet a NATO-tagállamoknak közösen kell garantálniuk. Dánia miniszterelnöke figyelmeztetett: egy ilyen lépés a NATO végét is jelenthetné.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 23:00
Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök
Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Grönland az ott élőké, és csakis Dánia és Grönland dönthet a köztük lévő kapcsolatokról – szögezték le Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Dánia vezetői kedden közös közleményükben, amelyben kiemelték, hogy a sarkvidéki régió biztonságát a NATO-tagországoknak közösen, az Egyesült Államokkal együttműködve kell garantálniuk.

Mette Frederiksen Dánia miniszterelnöke szerint egy amerikai támadás a NATO végét jelentené
Mette Frederiksen Dánia miniszterelnöke szerint egy amerikai támadás a NATO végét jelentené Fotó: AFP

A közlemény aláírói hangsúlyozták: Európa számára a sarkvidéki régió biztonsága továbbra is kulcsfontosságú. Hozzátették, hogy a régiónak kiemelt szerepe van a nemzetközi és a transzatlanti biztonság tekintetében is.

Kiemelték, hogy az észak-atlanti szövetség több tagállama fokozta jelenlétét, tevékenységét és befektetéseit a régióban annak érdekében, hogy fenntartsa a sarkvidék biztonságát és elrettentse az ellenfeleket. Emlékeztettek arra is, hogy mind Dánia – amelynek Grönland az autonóm tartománya –, mind pedig az Egyesült Államok NATO-tagország, és a sziget biztonságát a tagállamoknak közösen kell garantálniuk az ENSZ Alapokmányával összhangban, tehát az államok szuverenitásának és területi egységének tiszteletben tartása mellett és a határok sérthetetlenségének szellemében.

A kiadott közlemény oka, hogy Donald Trump egyik legbefolyásosabb tanácsadója, Stephen Miller kijelentette: Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia a NATO és az Északi-sarkvidék védelme érdekében.

 Miller szerint „senki sem szállna szembe az USA-val Grönland jövője miatt”. Maga Trump is megismételte, hogy az Egyesült Államoknak „szüksége van” Grönlandra, ami komoly diplomáciai felháborodást váltott ki. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint egy amerikai támadás a NATO végét jelentené.

A vita az Egyesült Államok venezuelai katonai beavatkozása után kapott új lendületet, amely során Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták. Trump ezt követően azt is kijelentette, hogy az USA visszatér az 1823-as Monroe doktrínához, amely amerikai dominanciát hirdet a nyugati féltekén. 

A helyzetet tovább élezte, hogy Miller felesége egy amerikai színekbe öltöztetett Grönland-térképet posztolt „HAMAROSAN” felirattal – számolt be cikkében a BBC. Egy korábbi írásunkban sorra vettük, mely országokat bírálta korábban az amerikai elnök.

Borítókép: Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó:AFP)

