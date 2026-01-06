Európai vezetők: Grönland jövőjéről csak Grönland és Dánia dönthet

Grönland az ott élőké, és csakis Dánia és Grönland dönthet a köztük lévő kapcsolatokról – szögezték le Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Dánia vezetői kedden közös közleményükben, amelyben kiemelték, hogy a sarkvidéki régió biztonságát a NATO-tagországoknak közösen, az Egyesült Államokkal együttműködve kell garantálniuk.

Mette Frederiksen Dánia miniszterelnöke szerint egy amerikai támadás a NATO végét jelentené Fotó: AFP

A közlemény aláírói hangsúlyozták: Európa számára a sarkvidéki régió biztonsága továbbra is kulcsfontosságú. Hozzátették, hogy a régiónak kiemelt szerepe van a nemzetközi és a transzatlanti biztonság tekintetében is.

Kiemelték, hogy az észak-atlanti szövetség több tagállama fokozta jelenlétét, tevékenységét és befektetéseit a régióban annak érdekében, hogy fenntartsa a sarkvidék biztonságát és elrettentse az ellenfeleket. Emlékeztettek arra is, hogy mind Dánia – amelynek Grönland az autonóm tartománya –, mind pedig az Egyesült Államok NATO-tagország, és a sziget biztonságát a tagállamoknak közösen kell garantálniuk az ENSZ Alapokmányával összhangban, tehát az államok szuverenitásának és területi egységének tiszteletben tartása mellett és a határok sérthetetlenségének szellemében.

A kiadott közlemény oka, hogy Donald Trump egyik legbefolyásosabb tanácsadója, Stephen Miller kijelentette: Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia a NATO és az Északi-sarkvidék védelme érdekében.

Miller szerint „senki sem szállna szembe az USA-val Grönland jövője miatt”. Maga Trump is megismételte, hogy az Egyesült Államoknak „szüksége van” Grönlandra, ami komoly diplomáciai felháborodást váltott ki. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint egy amerikai támadás a NATO végét jelentené.