Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Már Orbán Viktor gyermekeit és unokáit is fenyegetik

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán arról írt, hogy az ukránok már nem ismernek határokat, hiszen nemcsak Orbán Viktort fenyegetik halálosan, hanem már a gyermekeit és az unokáit is.

A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy nekik semmi sem szent, sem a család, sem az Isten, sem a haza. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint azért fenyegetik egy szuverén ország miniszterelnökét, mert saját hazája érdekeit nézi és képviseli. Hozzátette,

Orbán Viktort azért támadják, mert nem akarja feláldozni Magyarország jövőjét és biztonságát mások értelmetlen háborújában.

A politikus hangsúlyozta, hogy

hiába fenyegetik a miniszterelnököt, soha nem fog engedni az idegen érdekeknek.

Bejegyzését azzal zárta, hogy Orbán Viktor a biztos választás.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy, a Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.

A politikus ezek után hozzátette,