Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Orbán Viktorukrajnacsalád

„Ne ijedj meg, de megfenyegettek!” – telefonon hívta fel családját Orbán Viktor az ukrán fenyegetés után + videó

„Látni fogod a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek minket” – mondta Orbán Viktor telefonon családtagjainak. A miniszterelnök videóban posztolta a megrendítő pillanatokat.

2026. 03. 11. 17:00
Orbán Viktor feleségével és unokáival Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komolyan kell venni, de nem szabad megijedni! – mondta a kormányfő a családtagjaihoz intézett telefonhívások alkalmával annak kapcsán, hogy az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját.   

A kormányfő felhívta hozzátartozóit.

Ilyenkor összeszalad a család. Jól vannak. Nem ijedtek meg, bár ez szokatlan az életünkben. Majd kitaláljuk hogyan alkalmazkodjunk hozzá, a feleségemnek ebben kulcsszerepe lesz

– közölte.

„Ne ijedj meg, de megfenyegettek! Ölellek, drágám!” – hangzik el az egyik telefonbeszélgetésben, amelyben arra kéri gyermeként, hogy az unokájával is beszéljen, aki már elég nagy ahhoz, hogy ezt megértse.

A videó mellé a miniszterelnök a következőket írta: „Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!”

A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor családját

Lázár János: Az ukrán elit már magyar gyerekeket fenyeget

Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor családját 7 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu