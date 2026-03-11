„Ne ijedj meg, de megfenyegettek!” – telefonon hívta fel családját Orbán Viktor az ukrán fenyegetés után + videó

Komolyan kell venni, de nem szabad megijedni! – mondta a kormányfő a családtagjaihoz intézett telefonhívások alkalmával annak kapcsán, hogy az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját.

A kormányfő felhívta hozzátartozóit.

Ilyenkor összeszalad a család. Jól vannak. Nem ijedtek meg, bár ez szokatlan az életünkben. Majd kitaláljuk hogyan alkalmazkodjunk hozzá, a feleségemnek ebben kulcsszerepe lesz

– közölte.

„Ne ijedj meg, de megfenyegettek! Ölellek, drágám!” – hangzik el az egyik telefonbeszélgetésben, amelyben arra kéri gyermeként, hogy az unokájával is beszéljen, aki már elég nagy ahhoz, hogy ezt megértse.

A videó mellé a miniszterelnök a következőket írta: „Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!”

A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről: