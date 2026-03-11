Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Szoboszlain kívül ezt egy liverpooli sem érte el a PL-idényben

Szombaton már a 30. forduló kezdődik meg az angol labdarúgó-bajnokságban, és a Premier League honlapján elérkezettnek látták az időt arra, hogy megkérdezzék a drukkereket a 2025/2026-os idény eddigi legjobban teljesítő játékosáról. A szurkolók és szakírók tizennégy futballistára szavazhatnak, köztük Szoboszlai Dominikra is.

2026. 03. 11. 17:28
Szoboszlai Dominik a Wolverhampton elleni mérkőzésen Fotó: Natalie Mincher Forrás: Sport Press Photo via ZUMA Press
Miközben Liverpoolban még a sebeiket nyalogatják a Galatasaray elleni, keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen elszenvedett 1-0-s vereségük miatt, a Premier League honlapján szavazás indult a 2025/2026-os idényen eddig legjobban teljesítő játékosairól. A címvédő nem tündököl ebben a kiírásban, csak a hatodik hely illeti meg, ez meglátszik a szavazási listán is, hiszen míg a Manchester City kettő, az Arsenal pedig három futballistával szerepel a névsorban, addig a tizennégy jelölt között mindössze egy liverpoolit találunk. Ő nem más, mint Szoboszlai Dominik, és ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a 25 éves középpályás a hátán viszi a csapatot, és az egyes bajnoki mérkőzések után a szakírók a legtöbb alkalommal őt találják a legjobban játszó „vörösnek”.

Jó barátja, Erling Haaland is a jelöltek listáján Szoboszlai Dominik mellett
Jó barátja, Erling Haaland is a jelöltek listáján Szoboszlai Dominik mellett Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai sokoldalú és fáradhatatlan

Szoboszlai teljesítményére láthatóan felfigyeltek mások is a Premier League-ben. A szavazásnál minden jelöltről rövid jellemzést írtak, a magyar válogatott csapatkapitányáról például ezt: „A magyar játékos sokoldalú, fáradhatatlan és nagy hatással volt a Liverpool játékára egy nehéz idény során. Arne Slot vezetőedző letámadásban a világ legjobbjának nevezte, és folyamatosan remekül teljesít több, egymástól nagyon eltérő poszton is, jobbhátvédtől a támadó középpályásig. Három közvetlen szabadrúgásból is gólt lőtt, köztük mutatós találatokat az Arsenal és a Manchester City elleni mérkőzéseken.”

Íme a jelöltek listája: 

Elliot Anderson (Nottingham Forest), Bruno Fernandes (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), David Raya (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Antoine Semenyo (Manchester City), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Igor Thiago (Brentford), Harry Wilson (Fulham), Granit Xhaka (Sunderland).

Szavazni a Premier League honlapján lehet.

