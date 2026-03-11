Az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij kijelentette, hogy a frontvonal gyakorlatilag eltűnik, és egyre tágabb értelemben kell értelmezni a fogalmát. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében elmagyarázta, hogy egyes helyeken a kisebb orosz gyalogsági csoportok behatolási területe elérheti a 10 kilométert – számolt be cikkében a ZN.UA.

Több kilométerre is benyomulnak az orosz csapatok az ukrán főparancsnok szerint Fotó: AFP