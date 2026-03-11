Az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij kijelentette, hogy a frontvonal gyakorlatilag eltűnik, és egyre tágabb értelemben kell értelmezni a fogalmát. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében elmagyarázta, hogy egyes helyeken a kisebb orosz gyalogsági csoportok behatolási területe elérheti a 10 kilométert – számolt be cikkében a ZN.UA.
Több kilométerre is benyomulnak az orosz csapatok az ukrán főparancsnok szerint
Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka elmondása szerint a frontvonal fogalma egyre tágabb értelmet nyer a harctéren. Olekszandr Szirszkij arról számolt be, hogy az orosz gyalogsági csoportok beszivárgása egyes szakaszokon akár a10 kilométer mélységet is elérhet.
Szirszkij elmondása szerint az ukrán védelmi erők továbbra is tartják állásaikat, annak ellenére, hogy az oroszok folyamatosan próbálnak beszivárogni a hátországukba. Olyan szakaszok is akadnak, ahol az Ukrán Fegyveres Erők támadó műveleteket hajtanak végre. Ennek következtében az oroszok jelentős – egyes esetekben kritikus – veszteségeket szenvednek mind élőerőben, mind felszerelésben.
Az ukrán egységek hatékonyan használják a drónokat, a tüzérséget és a távoli aknásítást, következetesen csökkentve az orosz csapatok harci potenciálját és meghiúsítva támadó terveiket
– tette hozzá a főparancsnok.
Korábban Olekszandr Komarenko vezérőrnagy, a vezérkar fő műveleti igazgatóságának vezetője azt mondta, hogy a beszivárgás során tíz megszállóból csak egy jut el a végső céljáig. A többi oroszt általában útközben vagy közvetlenül azon a ponton éri rajtaütés, ahol gyülekezniük kellene.
Borítókép: Maszkot viselő ukrán katona (Fotó: AFP)
