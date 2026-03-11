Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

UkrajnaOroszországfrontvonal

Több kilométerre is benyomulnak az orosz csapatok az ukrán főparancsnok szerint

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka elmondása szerint a frontvonal fogalma egyre tágabb értelmet nyer a harctéren. Olekszandr Szirszkij arról számolt be, hogy az orosz gyalogsági csoportok beszivárgása egyes szakaszokon akár a10 kilométer mélységet is elérhet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 18:40
Maszkot viselő ukrán katona
Maszkot viselő ukrán katona Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij kijelentette, hogy a frontvonal gyakorlatilag eltűnik, és egyre tágabb értelemben kell értelmezni a fogalmát. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében elmagyarázta, hogy egyes helyeken a kisebb orosz gyalogsági csoportok behatolási területe elérheti a 10 kilométert – számolt be cikkében a ZN.UA.

Több kilométerre is benyomulnak az orosz csapatok az ukrán főparancsnok szerint
Több kilométerre is benyomulnak az orosz csapatok az ukrán főparancsnok szerint Fotó: AFP

Szirszkij elmondása szerint az ukrán védelmi erők továbbra is tartják állásaikat, annak ellenére, hogy az oroszok folyamatosan próbálnak beszivárogni a hátországukba. Olyan szakaszok is akadnak, ahol az Ukrán Fegyveres Erők támadó műveleteket hajtanak végre. Ennek következtében az oroszok jelentős – egyes esetekben kritikus – veszteségeket szenvednek mind élőerőben, mind felszerelésben.

Az ukrán egységek hatékonyan használják a drónokat, a tüzérséget és a távoli aknásítást, következetesen csökkentve az orosz csapatok harci potenciálját és meghiúsítva támadó terveiket

 – tette hozzá a főparancsnok. 

Korábban Olekszandr Komarenko vezérőrnagy, a vezérkar fő műveleti igazgatóságának vezetője azt mondta, hogy a beszivárgás során tíz megszállóból csak egy jut el a végső céljáig. A többi oroszt általában útközben vagy közvetlenül azon a ponton éri rajtaütés, ahol gyülekezniük kellene.

Borítókép: Maszkot viselő ukrán katona  (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu