Világháborús bombát robbantottak Drezda belvárosában

A bomba hatástalanítására szerda reggel 9 órakor riasztották a helyszínre a tűzszerészeket, majd mintegy 18 ezer embert evakuáltak a belvárosból – derül ki a rendőrség közleményéből. Ez volt az eddigi legnagyobb, ilyen jellegű művelet Drezdában, ugyanis a rendőrség és a közigazgatás egyéb, sürgősségi ügyekben érintett több mint 400 munkatársát rendelték a helyszínre helikopter- és dróntámogatással, hogy biztosítsák a házak, üzletek, iskolák, idősotthonok és irodák kiürítését a robbanótest egy kilométeres körzetében.

Marko Laske, a rendőrség szóvivője az MDR közszolgálati tévécsatornának adott nyilatkozatában elmondta:

a művelet azért tartott csaknem egész nap, mert a bomba detonátora sérült volt, ezért vízsugaras vágót kell igénybe venni ahhoz, hogy hozzáférjenek. A kettőzött óvatossággal végrehajtott művelet sikeres volt és a bombát felrobbantották, majd egy erre kijelölt helyre szállítják és megsemmisítik – tette hozzá.

A Szászország fővárosaként ismert Drezdában legutóbb tavaly januárban, majd augusztusban találtak fel nem robbant bombákat különbőző építkezéseken. A város területét a második világháború idején két napon át, 1945 februárjában bombázta a szövetségesek légiereje, csaknem 25 ezer ember halálát okozva.

Borítókép: A Drezda belvárosában talált bomba (Fotó: dpa)