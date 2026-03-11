Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

világháborús bombarendőrségdrezda

Világháborús bombát robbantottak Drezda belvárosában

A kelet-németországi Drezda belvárosában a tűzszerészek sikeresen felrobbantották szerdán azt a 250 kilogrammos, eddig fel nem robbant második világháborús brit bombát, amelyre kedden találtak rá az Elba folyón átívelő, de 2024-ben részben összeomlott híd rekonstrukciós munkálatai során.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 19:01
A Drezda belvárosában talált bomba Forrás: dpa/Robert Michael
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bomba hatástalanítására szerda reggel 9 órakor riasztották a helyszínre a tűzszerészeket, majd mintegy 18 ezer embert evakuáltak a belvárosból – derül ki a rendőrség közleményéből. Ez volt az eddigi legnagyobb, ilyen jellegű művelet Drezdában, ugyanis a rendőrség és a közigazgatás egyéb, sürgősségi ügyekben érintett több mint 400 munkatársát rendelték a helyszínre helikopter- és dróntámogatással, hogy biztosítsák a házak, üzletek, iskolák, idősotthonok és irodák kiürítését a robbanótest egy kilométeres körzetében.

Marko Laske, a rendőrség szóvivője az MDR közszolgálati tévécsatornának adott nyilatkozatában elmondta: 

a művelet azért tartott csaknem egész nap, mert a bomba detonátora sérült volt, ezért vízsugaras vágót kell igénybe venni ahhoz, hogy hozzáférjenek. A kettőzött óvatossággal végrehajtott művelet sikeres volt és a bombát felrobbantották, majd egy erre kijelölt helyre szállítják és megsemmisítik – tette hozzá.

A Szászország fővárosaként ismert Drezdában legutóbb tavaly januárban, majd augusztusban találtak fel nem robbant bombákat különbőző építkezéseken. A város területét a második világháború idején két napon át, 1945 februárjában bombázta a szövetségesek légiereje, csaknem 25 ezer ember halálát okozva.

Borítókép: A Drezda belvárosában talált bomba (Fotó: dpa)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu