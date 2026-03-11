giorgia meloniolaszországirán

Kemény figyelmeztetést küldött az olasz miniszterelnök

Súlyos kijelentést tett az olasz kormányfő az iráni helyzettel kapcsolatban. Giorgia Meloni szerint a világ nem engedheti meg, hogy a teheráni rezsim atomfegyverhez jusson. Olaszország ennek ellenére kimarad a háborúból.

Munkatársunktól
2026. 03. 11. 20:28
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: Anadolu via AFP
Nyíltan beszélt a Közel-Keleten uralkodó feszültségről az olasz szenátus előtt tartott beszédében Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.

Meloni szerint a világ nem engedheti meg, hogy az iráni rezsim atomfegyverhez jusson
Meloni szerint a világ nem engedheti meg, hogy az iráni rezsim atomfegyverhez jusson (Fotó: AFP)

Meloni szerint az amerikai és izraeli csapások Irán ellen kívül esnek a nemzetközi jogi kereteken, és egy olyan súlyos nemzetközi válság részét képezik, ahol a fenyegetések egyre félelmetesebbé és gyakoribbá válnak – írja az Exxpress osztrák hírportál. Az olasz miniszterelnök ugyanakkor hozzátette:

A világ nem engedheti meg, hogy az ajatollahok rezsimje atomfegyverhez jusson, illetve olyan rakétái legyenek, amelyekkel közvetlenül fenyegetheti Olaszországot és egész Európát.

Ezzel párhuzamosan felhívta a figyelmet a „nemzetközi jog nyilvánvaló válságára és a közösen elfogadott világrend szétesésére”, amely a jelenlegi geopolitikai helyzet egyik legaggasztóbb fejleménye.

Meloni nemet mond a háborúra

Az olasz miniszterelnök egyértelműen kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai akciója „olyan beavatkozás, amelyben Olaszország nem vesz részt, és nem is kíván részt venni”.

Giorgia Meloni ehelyett diplomáciai erőfeszítéseket sürget a válság enyhítésére.

Ugyanakkor Olaszország légvédelmi rendszereket biztosít az Öböl menti államoknak, hasonlóan más nagy európai országokhoz, mint például Nagy-Britannia, Franciaország és Németország. Ennek oka kettős: egyrészt ezek az államok Olaszország stratégiai partnerei, másrészt a régióban olasz állampolgárok tízezrei élnek, és mintegy kétezer olasz katona állomásozik, akiknek védelme prioritás az olasz kormány számára.

A vita egyik központi kérdése az olaszországi amerikai katonai bázisok használata a konfliktussal összefüggésben. Meloni megismételte, hogy Olaszország tartja magát az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú megállapodásokhoz, de nem áll szándékában háborúba keveredni.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)

