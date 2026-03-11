Szijjártó Péter: Az ukrán elnök hazudik

A külgazdasági és külügyminiszter hozzáteszi:

Mi a valóság ezzel szemben? Már tegnap hivatalos diplomáciai jegyzékben jeleztük az ukránoknak, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség megy Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálása céljából, egyúttal találkozót kértünk az ukrán energiaügyi minisztertől.

A helyzet ugyanis az, hogy az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, a Barátság kőolajvezeték alternatívája pedig egyedül a tengeri útvonal – fogalmaz a tárcavezető, és kiemeli:

Az ukrán olajblokád tehát nem más, mint egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben.

