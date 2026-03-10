MLSsallói dánielEgyesült Államok

Az amerikai riporternő váratlanul magyarul szólalt meg az Egyesült Államokban

Élő adásban érte hatalmas meglepetés az amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) gólt szerző Sallói Dánielt. A magyar futballista az első találatát érte el új csapata, a Toronto FC színeiben, ami után nyilatkozatot adott. Az amerikai riporternő pedig váratlanul magyarul szólt hozzá az Egyesült Államokban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 8:43
Az amerikai riporternő váratlanul magyarul szólalt meg az Egyesült Államokban, amikor Sallói Dániellel interjúzott Forrás: Facebook / Jenkifoci
Mint beszámoltunk róla, Sallói Dániel a harmadik meccsén megszerezte az első gólját új csapata, a Toronto FC színeiben. Az MLS harmadik fordulójában a magyar támadó találata döntötte el 1-0-ra a mérkőzést az FC Cincinnati otthonában. A lefújás után az amerikai riporternő váratlanul magyar szóval lepte meg a meccs hősét az Egyesült Államokban.

Sallói Dániel győztes gólt szerzett az Egyesült Államokban, ami után az amerikai riporternő magyarul szólt hozzá
Sallói Dániel győztes gólt szerzett az Egyesült Államokban, ami után az amerikai riporternő magyarul szólt hozzá (Fotó: NurPhoto/Jason Whitman)

Sallói Dániel több mint tíz év és csaknem háromszáz mérkőzés után távozott a Sporting Kansas City együttesétől, és jól kezdett Torontóban. A 85. percben lőtt győztes gólja után Sallói interjút adott a meccset közvetítő amerikai csatornának, ami nem várt véget ért.

Az amerikai riporternő magyarul szólt Sallói Dánielhez

– Nagyon sokat jelent nekem az első találatom a Toronto mezében – értékelt Sallói Dániel az interjúban. – Az első gól mindig különleges érzés. Éjszaka álmodtam erről a pillanatról. Szerettem volna jól kezdeni az új csapatomban, ez pedig álomszerű kezdés. Nagyon boldog vagyok.

Sallói gólja:

Aztán jött az a pillanat, amire Sallói sem számíthatott: az amerikai riporternő magyarul szólt hozzá.

Köszönöm

– mondta Sallóinak a nyilatkozat végén élő adásban Jillian Sakovits. Az amerikai riporternő, ahogy az a vezetéknevéből is sejthető, magyar származású, és így lepte meg a magyar futballistát az Egyesült Államokban. Sallói magyarul válaszolt: „köszönöm szépen”.

Az interjú magyar jelenete: 

A 29 éves, négyszeres magyar válogatott támadó a meccsről még elmondta: – Ma ez a csapat bebizonyította, hogy képesek vagyunk a fejlődésre, és hétről hétre jobbak lehetünk. Kicsit lassan indult ez a szezon, de az első győzelmet mindig nehéz megszerezni. Büszke vagyok a csapatomra, mert ebben a stadionban nagyon nehéz játszani, egy minőségi ellenfelet sikerült legyőznünk, csodálatosan teljesítettünk.

A Toronto két vereséggel kezdte az MLS-idényt, Sallói győztes góljával indulhat meg felfelé.

