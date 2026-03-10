Az amerikai riporternő váratlanul magyarul szólalt meg az Egyesült Államokban

Mint beszámoltunk róla, Sallói Dániel a harmadik meccsén megszerezte az első gólját új csapata, a Toronto FC színeiben. Az MLS harmadik fordulójában a magyar támadó találata döntötte el 1-0-ra a mérkőzést az FC Cincinnati otthonában. A lefújás után az amerikai riporternő váratlanul magyar szóval lepte meg a meccs hősét az Egyesült Államokban.

Sallói Dániel győztes gólt szerzett az Egyesült Államokban, ami után az amerikai riporternő magyarul szólt hozzá (Fotó: NurPhoto/Jason Whitman)

Sallói Dániel több mint tíz év és csaknem háromszáz mérkőzés után távozott a Sporting Kansas City együttesétől, és jól kezdett Torontóban. A 85. percben lőtt győztes gólja után Sallói interjút adott a meccset közvetítő amerikai csatornának, ami nem várt véget ért.

Az amerikai riporternő magyarul szólt Sallói Dánielhez

– Nagyon sokat jelent nekem az első találatom a Toronto mezében – értékelt Sallói Dániel az interjúban. – Az első gól mindig különleges érzés. Éjszaka álmodtam erről a pillanatról. Szerettem volna jól kezdeni az új csapatomban, ez pedig álomszerű kezdés. Nagyon boldog vagyok.

Sallói gólja:

Aztán jött az a pillanat, amire Sallói sem számíthatott: az amerikai riporternő magyarul szólt hozzá.

Köszönöm

– mondta Sallóinak a nyilatkozat végén élő adásban Jillian Sakovits. Az amerikai riporternő, ahogy az a vezetéknevéből is sejthető, magyar származású, és így lepte meg a magyar futballistát az Egyesült Államokban. Sallói magyarul válaszolt: „köszönöm szépen”.

Az interjú magyar jelenete:

“KÖSZÖNÖM!” ❤️🤍💚Ez a Magyar League Soccer! 😊🫶 pic.twitter.com/CnBOAFesKq — Tamás Kun #Jenkifoci #YankeeFooty (@jenkifoci) March 9, 2026

A 29 éves, négyszeres magyar válogatott támadó a meccsről még elmondta: – Ma ez a csapat bebizonyította, hogy képesek vagyunk a fejlődésre, és hétről hétre jobbak lehetünk. Kicsit lassan indult ez a szezon, de az első győzelmet mindig nehéz megszerezni. Büszke vagyok a csapatomra, mert ebben a stadionban nagyon nehéz játszani, egy minőségi ellenfelet sikerült legyőznünk, csodálatosan teljesítettünk.

A Toronto két vereséggel kezdte az MLS-idényt, Sallói győztes góljával indulhat meg felfelé.