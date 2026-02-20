Egymillió dolláros üzlet a magyar futballistáért, klubikonként búcsúztatják

A végéhez ért Sallói Dániel és a Sporting Kansas City közös története: a négyszeres magyar válogatott támadó a szintén az MLS-ben szereplő Toronto FC színeiben folytatja a pályafutását, a klubváltást mind a Sporting KC, mind a Toronto megerősítette a hivatalos oldalán. Új csapata háromszázezer dollárt fizet Sallói játékjogáért – 150 ezret 2026-ban, majd ugyanennyit egy évvel később –, valamint további hétszázezer dollárt teljesítményalapú bónuszokhoz kötnek, így a teljes összeg elérheti az egymillió dollárt. A szerződésbe belefoglaltak egy olyan eladási záradékot, amely a Sporting Kansas Citynek további pénzt garantál, amennyiben Sallói külföldre szerződik, vagy az MLS-en belül elcserélik.

Új klubja ezzel a képpel köszöntötte Sallói Dánielt (Fotó: torontofc.ca)

Sallói Dániel búcsúja

– Több mint tizenegy évvel ezelőtt jöttem Magyarországról a Kansas Cityhez azzal az álommal, hogy profi labdarúgóként szerepelhessek itt, a klub pedig ezt lehetővé tette. Szeretnék köszönetet mondani a tulajdonosoknak, az edzőimnek, a csapattársaimnak, a személyzetnek, a szurkolóknak, a barátaimnak és a családomnak. Ez a klub és ez a város különleges helyet foglal el a szívemben, olyan emlékeket gyűjtöttem, melyek örökre megmaradnak: megnyertük a US Open-kupát, bekerültem az MLS All-Star-csapatba, válogatott futballista lettem, miközben a kedvenc stadionomban játszhattam a világ legjobb szurkolói előtt. Olyan barátokra tettem szert, akikre családtagként tekintek, megismertem életem szerelmét, helyi üzletbe kezdtem néhány korábbi csapattársammal. Ezen és még rengeteg másik okból kifolyólag ez a város örökre az otthonom marad. Rendkívül hálás vagyok a Kansas Citynek, hogy olyan játékossá és emberré váltam, mint amilyen ma vagyok. Büszke saját nevelésű játékosa vagyok a Sporting Kansas Citynek, ez sohasem fog megváltozni – idézi a játékos búcsúját a Missouri állambeli együttes hivatalos oldala.

Sallói először 2014-ben került ki az Egyesült Államokba, az Újpest U19-es együttesétől szerződött a Kansas Academyhez, s bár egy évvel később visszatért a lila-fehérekhez, 2016-ban már a Sporting Kansas City játékosának vallhatta magát. Két kölcsönjátékot – a Gyirmótnál és a Swope Parknál – leszámítva tíz évet töltött el szeretett csapatánál, melynek színeiben 287 mérkőzésen 67 gólt és 47 gólpasszt jegyzett. A Sporting KC történetének második legeredményesebb játékosaként – Dom Dwyerrel és Johnny Russell-lel holtversenyben – távozik a csapattól, míg 17 győztes gólja az MLS-alapszakaszban máig klubrekordnak számít. 2017-ben US Open-kupa-sikerhez segítette a Sportingot – a döntőben győztes gólt szerzett –, 2021-ben beválasztották az MLS All-Star-cspatba, 2021-ben pedig jelölték az MLS MVP-díjára, melyet az amerikai bajnokság legértékesebb labdarúgója kap.