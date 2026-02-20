Rendkívüli

Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

sallói dánielMLSToronto FCSporting Kansas Citylégiósok

Egymillió dolláros üzlet a magyar futballistáért, klubikonként búcsúztatják

Több mint tíz év, csaknem háromszáz mérkőzés és száz feletti kanadai pont után távozik a Sporting Kansas Citytől a négyszeres magyar válogatott Sallói Dániel. A Toronto FC-nél folytatja pályafutását, az Ontario állambeli egyesület háromszázezer dollárt fizet a 29 esztendős futballistáért, ám a bónuszokkal együtt Sallói ára elérheti az egymillió dollárt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 9:33
A magyar játékos több mint tíz év után távozik a Sporting Kansas Citytől
A végéhez ért Sallói Dániel és a Sporting Kansas City közös története: a négyszeres magyar válogatott támadó a szintén az MLS-ben szereplő Toronto FC színeiben folytatja a pályafutását, a klubváltást mind a Sporting KC, mind a Toronto megerősítette a hivatalos oldalán. Új csapata háromszázezer dollárt fizet Sallói játékjogáért – 150 ezret 2026-ban, majd ugyanennyit egy évvel később –, valamint további hétszázezer dollárt teljesítményalapú bónuszokhoz kötnek, így a teljes összeg elérheti az egymillió dollárt. A szerződésbe belefoglaltak egy olyan eladási záradékot, amely a Sporting Kansas Citynek további pénzt garantál, amennyiben Sallói külföldre szerződik, vagy az MLS-en belül elcserélik.

Új klubja ezzel a képpel köszöntötte Sallói Dánielt
Új klubja ezzel a képpel köszöntötte Sallói Dánielt (Fotó: torontofc.ca)

Sallói Dániel búcsúja

– Több mint tizenegy évvel ezelőtt jöttem Magyarországról a Kansas Cityhez azzal az álommal, hogy profi labdarúgóként szerepelhessek itt, a klub pedig ezt lehetővé tette. Szeretnék köszönetet mondani a tulajdonosoknak, az edzőimnek, a csapattársaimnak, a személyzetnek, a szurkolóknak, a barátaimnak és a családomnak. Ez a klub és ez a város különleges helyet foglal el a szívemben, olyan emlékeket gyűjtöttem, melyek örökre megmaradnak: megnyertük a US Open-kupát, bekerültem az MLS All-Star-csapatba, válogatott futballista lettem, miközben a kedvenc stadionomban játszhattam a világ legjobb szurkolói előtt. Olyan barátokra tettem szert, akikre családtagként tekintek, megismertem életem szerelmét, helyi üzletbe kezdtem néhány korábbi csapattársammal. Ezen és még rengeteg másik okból kifolyólag ez a város örökre az otthonom marad. Rendkívül hálás vagyok a Kansas Citynek, hogy olyan játékossá és emberré váltam, mint amilyen ma vagyok. Büszke saját nevelésű játékosa vagyok a Sporting Kansas Citynek, ez sohasem fog megváltozni – idézi a játékos búcsúját a Missouri állambeli együttes hivatalos oldala.

Sallói először 2014-ben került ki az Egyesült Államokba, az Újpest U19-es együttesétől szerződött a Kansas Academyhez, s bár egy évvel később visszatért a lila-fehérekhez, 2016-ban már a Sporting Kansas City játékosának vallhatta magát. Két kölcsönjátékot – a Gyirmótnál és a Swope Parknál – leszámítva tíz évet töltött el szeretett csapatánál, melynek színeiben 287 mérkőzésen 67 gólt és 47 gólpasszt jegyzett. A Sporting KC történetének második legeredményesebb játékosaként – Dom Dwyerrel és Johnny Russell-lel holtversenyben – távozik a csapattól, míg 17 győztes gólja az MLS-alapszakaszban máig klubrekordnak számít. 2017-ben US Open-kupa-sikerhez segítette a Sportingot – a döntőben győztes gólt szerzett –, 2021-ben beválasztották az MLS All-Star-cspatba, 2021-ben pedig jelölték az MLS MVP-díjára, melyet az amerikai bajnokság legértékesebb labdarúgója kap.

– Nagy örömmel üdvözöljük Dánielt Torontóban – mondta Jason Hernández, a Toronto FC sportigazgatója. – A Sporting Kansas City csapatkapitányaként és oszlopos tagjaként hosszú évek munkájával megszerzett MLS-tapasztalatot és pozitív hatást hoz számunkra. Alig várjuk, hogy beilleszkedjen és elkezdhessük a közös utazást.

A Toronto hozzátette a közleményében, hogy a klubváltáshoz szükséges dolgokat – munkavállalási engedély, orvosi vizsgálatok, papírmunka – még el kell végeznie, ám ha ez meglesz, Sallói akár már vasárnap, az FC Dallas elleni idénynyitón bemutatkozhat új csapatában.

 

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

