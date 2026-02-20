Klopp erős szavaival leckéztetik meg Szoboszlai Dominiket Liverpoolban

Szoboszlai Dominik új szerződést, kiemelt fizetést jövőbeni csapatkapitányi szerepet kaphat, legalábbis ezekkel próbálhatja őt maradásra bírni a Liverpool. Bár a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás nemrég kijelentette, hogy egyelőre nem nézegetnek másfelé, erőteljesek a hírek, miszerint gyerekkori álomklubja, a Real Madrid akarja a magyar középpályást.

Szoboszlai esetében is érvényesek Jürgen Klopp szavai, amiknek Cotinho volt a címzettje? Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Liverpoolban is mindennapos téma Szoboszlai távozása vagy maradása. Most az egyik helyi lap, a Rousing The Kop közelített érdekes párhuzammal a témához. Szerintük Szoboszlai hasonló cipőben jár, mint korábban a csapat brazil ásza, Philippe Coutinho, és Jürgen Klopp híres szavaival adnak leckét a magyarnak.

A Coutinho-lecke: Klopp szavaival figyelmeztetik Szoboszlait

Mint ismert, Coutinho 2018-ban 135 millió euróért igazolt a Liverpooltól a Barcelonához, ahol megfeneklett a pályafutása, és később sem talált magára. A 33 éves brazil épp a napokban bontott szerződést a Vasco da Gamával. Pedig Liverpoolban ő volt Jürgen Klopp egyik legfontosabb játékos előtte.

A Rousing The Kop a következő címmel írt cikket a Szoboszlai–Coutinho párhuzamról:

A Coutinho-lecke: Miért kísért Klopp 2017-es figyelmeztetése a Szoboszlai–Real Madrid ügyben?

A liverpooli lap felidézi Jürgen Klopp híres szavait, amikkel annak idején próbálta meggyőzni a maradásról Coutinhót:

– Azt mondtam neki, hogy maradjon itt, és szobrot emelnek a tiszteletére. Menjen máshová, a Barcelonába, a Bayern Münchenhez, a Real Madridhoz, és csak egy játékos lesz a sok közül. Itt valami több lehet.

Úgy érzik Liverpoolban, hogy Szoboszlai esetében is érvényesek most Klopp 2017-es szavai.