Mesterséges intelligenciával pótolják az aktivistákat a tiszások

Maguk a tiszások szolgáltattak ezúttal bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy összeomlóban van a párt hátországa. A közösségi médiában ugyanis egyre több olyan bejegyzés jelenik meg, amelyben mesterséges intelligenciával készült aktivistákról osztanak meg képeket.

Forrás: Facebook

A bejegyzésből egyértelműen kiderült, hogy a hamis profil mögött álló tiszás csoportok aktivizálni próbálják a Magyar Pétert támogató közösségimédia-felhasználókat, egyelőre láthatóan kevés sikerrel. A poszt alátámasztja lapunk egy korábban írt cikkét is, amelyben arról számoltunk be: Magyar Péterék hátországa romokban van, és most ezt próbálják eltitkolni. Ennek érdekében pedig a Tisza Párt felszámolta az egyetlen, mindenki számára elérhető, a Tisza-szigeteket számon tartó weboldalt.

Forrás: Tiszaszigeteklistaja.hu

Az oldalon, amelyen korábban vármegyékre és megyeszékhelyekre lebontva lehetett megtalálni, milyen Tisza-szigetek léteznek, most mindössze négy fül közül választhatunk: kettő a Tisza Párt oldalára irányítja az érdeklődőket, kettő pedig a Tisza Világ applikáció letöltésére.

Mint ismert, korábban az említett oldalnak köszönhetően számos információ látott napvilágot az elmúlt időszakban, amely bemutatta, milyen állapotok is uralkodnak a Tisza Pártban, illetve a párt hátterét adó Tisza-szigetekben. Kiderült például, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyetlenegy működő Tisza-sziget sincs, hogy Komárom-Esztergom vármegyében a csoportosulások negyede megszűnt, illetve az is nyilvánvaló volt, hogy mely településeken erős és melyik térségekben gyenge a Tisza Párt.

Ugyanakkor láthatóan lapunk írásai a Tisza Párt gyenge pontjairól, illetve a Tisza-szigetek eltűnéséről olyannyira sokkolták Magyar Pétert, hogy a weboldal lelövésére utasított.