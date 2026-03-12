tisza - szigetektisza párttisza világMagyar Péter

Mesterséges intelligenciával pótolják az aktivistákat a tiszások

Már a szóróanyagok kézbesítésével kapcsolatos képeket is hamisítják Magyar Péterék.

2026. 03. 12. 20:05
Maguk a tiszások szolgáltattak ezúttal bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy összeomlóban van a párt hátországa. A közösségi médiában ugyanis egyre több olyan bejegyzés jelenik meg, amelyben mesterséges intelligenciával készült aktivistákról osztanak meg képeket. 

Forrás: Facebook

A bejegyzésből egyértelműen kiderült, hogy a hamis profil mögött álló tiszás csoportok aktivizálni próbálják a Magyar Pétert támogató közösségimédia-felhasználókat, egyelőre láthatóan kevés sikerrel. A poszt alátámasztja lapunk egy korábban írt cikkét is, amelyben arról számoltunk be: Magyar Péterék hátországa romokban van, és most ezt próbálják eltitkolni. Ennek érdekében pedig a Tisza Párt felszámolta az egyetlen, mindenki számára elérhető, a Tisza-szigeteket számon tartó weboldalt.

Forrás: Tiszaszigeteklistaja.hu

Az oldalon, amelyen korábban vármegyékre és megyeszékhelyekre lebontva lehetett megtalálni, milyen Tisza-szigetek léteznek, most mindössze négy fül közül választhatunk: kettő a Tisza Párt oldalára irányítja az érdeklődőket, kettő pedig a Tisza Világ applikáció letöltésére. 

Mint ismert, korábban az említett oldalnak köszönhetően számos információ látott napvilágot az elmúlt időszakban, amely bemutatta, milyen állapotok is uralkodnak a Tisza Pártban, illetve a párt hátterét adó Tisza-szigetekben. Kiderült például, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyetlenegy működő Tisza-sziget sincs, hogy Komárom-Esztergom vármegyében a csoportosulások negyede megszűnt, illetve az is nyilvánvaló volt, hogy mely településeken erős és melyik térségekben gyenge a Tisza Párt. 

Ugyanakkor láthatóan lapunk írásai a Tisza Párt gyenge pontjairól, illetve a Tisza-szigetek eltűnéséről olyannyira sokkolták Magyar Pétert, hogy a weboldal lelövésére utasított. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

