Megingott a Tisza Párt aktivistahálózata a tervezett országjárás előtt

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátor állítása szerint az elmúlt hónapok belső feszültségei, szervezési vitái és a helyi koordinátorok cserélődése jelentősen meggyengítette a párt aktivista bázisát, így előfordulhat, hogy több vidéki településen is kudarcba fullad Magyar Péter tervezett országjáró fóruma.

Forrás: MTI

Kiemelte,

papíron még létezik a hálózat, de a valóságban sok helyen nincs, aki érdemben dolgozzon.

Forrásunk úgy látja, hogy a problémák különösen a kisebb városokban és a falvakban látványosak, ahol a korábban lelkes önkéntesek egy része kiábrándult vagy egyszerűen eltűnt a szervezetből. Állítása szerint több megyében akadozik az országjárás előkészítése: hiányoznak a technikai feltételek, bizonytalan a helyszínbiztosítás, és kérdéses a résztvevők száma is. Az informátor szerint mindezek ellenére Magyar Péter nem hajlandó szembenézni a helyzettel.

A központban továbbra is sikertörténetként beszélnek a hálózatról, miközben a terepen dolgozók mást tapasztalnak

– mondta. Hozzátette: a pártelnök környezetében olyan visszacsatolási rendszer működik, amely inkább a kedvezőbb jelentéseket engedi át, a problémák pedig elsikkadnak.

Lapunk informátora attól tart, hogy az így megszervezett országjárás több helyszínen is kudarcba fulladhat.

Ha nem sikerül valódi mozgósítást felmutatni, és a rendezvények fél ház előtt zajlanak, az komoly presztízsveszteséget jelenthet

– fogalmazott. Szerinte különösen kockázatos lehet olyan térségekbe látogatni, ahol a helyi szervezet már csak névleg működik. A forrás úgy véli: a párt jelenlegi kommunikációja és a valós szervezeti állapot között egyre nagyobb a szakadék.