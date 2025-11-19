Országszerte sorra szűnnek meg a Tisza-szigetek

Úgy tűnik, Magyar Péterék várakozásaival szemben mégsem adott lendületet a Tiszának, hogy bejelentették az egyéni országgyűlési képviselőjelölt-aspiránsaikat. Sőt, valójában felerősödhetett a párton belüli rivalizálás és széthúzás, ugyanis tovább repedezik a Magyarék aktivistáit összefogó szervezetrendszer, a Tisza-szigetek hálózata.

Tisztogatás indult

– Sajnálattal közlöm, hogy várhatóan 4-7 Tisza-sziget feloszlik a hódmezővásárhelyi–makói választókerületben, térségben! Közöttük az ország talán első szigete is – írta Facebook-oldalán Leitner Szilárd, aki amellett, hogy a Tisza Csongrád-Csanád vármegyei koordinátora, az egyik felszámolandó egység, a Maros-parti Tisza-sziget kapcsolattartója és mentora.

Ráadásul Magyarék felülről irányíthatják a folyamatot. Leitner Szilárd a bejegyzéséhez fűzött kommentben jelezte, hogy nem ő hozta meg a döntést, csak szembesült azzal és teljesíti a kérést.

Sorra szűnnek meg a szigetek

Az elmúlt hónapokban számos Tisza-sziget szűnt meg az ország különböző pontjain. Eddig Újbudán volt a legnagyobb turbulencia: a XI. kerületben négy Tisza-sziget szűnt meg szeptemberben. A nagy port kavaró ügy mögött a szervezet tagjainak a pártközponttal folytatott komoly összetűzései álltak. A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink korábban azt közölték: a pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter teljesen önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.

Képtelenek az együttműködésre

A már szintén szétporladt ongai Tisza-sziget kapcsolattartója is hasonlókról számolt be. Az arcát is vállaló aktivista a Hír TV-nek elmondta: a párt vezetőségének szervezetlensége miatt egyre többen lépnek ki a Tisza-szigetekből, de az is zavarja a szimpatizánsokat, hogy a baloldalhoz köthető több személy is feltűnt a pártban. A Tisza-sziget Onga közösségi oldalán is megjelent egy erősen kritikus bejegyzés, amelyben a csoportosulás problémának jelölte meg, hogy a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni.