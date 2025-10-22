Forsthoffer ÁgnesTisza-szigetekkoordinációMagyar Péter

Kitálalt a feloszlott Tisza-sziget kapcsolattartója

Személyes sérelmek, szervezési hiányosságok és koordinációs problémák - többek között ezzel indokolta a Hír TV-nek a Tisza-sziget kapcsolattartója a szervezet megszűnését.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 19:10
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI/Szigetváry Zsolt
Egyre-másra szűnnek meg a Tisza-szigetek: az ongai szervezet is erre a sorsra jutott. Az ottani Tisza-sziget kapcsolattartója most a Hír TV-nek mondta el, mi vezetett a feloszlatáshoz. A nyilatkozó férfi arról is beszámolt, hogy egyre többen lépnek ki a szervezetekből a párt vezetőségének szervezetlensége miatt. Hozzátette azt is: több, a baloldalhoz köthető személy is feltűnt a pártban.

Az ongai Tisza-sziget kapcsolattartója a Hír TV-nek elmondta: az utóbbi időben leginkább a káosz jellemezte a párt működését.

 A szervezet megszűnését azzal indokolta, hogy személyes sérelmek, szervezési hiányosságok és koordinációs problémák is nehezítették a munkájukat. 

A fiatal férfi arról is beszámolt, hogy több, a baloldalhoz köthető személy is feltűnt a pártban.

Mint ismert, nemrég a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tűnt el a süllyesztőben egy Tisza-sziget. A csoport saját bevallása szerint azért függesztette fel a működését, mert képtelen volt együttműködni a Tisza Párttal.

Szomorú nap ez a számunkra, hiszen nehéz döntést kellett meghoznunk. Az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak számunkra, hogy egy lépést hátrább lépjünk és teret adjunk másoknak is. Hátrébb lépünk, mert számunkra terhes, és problémássá vált az a választókerületi csapat és benne lévő személyek, mellyel közel 1 éve közösséget vállaltunk

– írta közösségi oldalán a Tisza Sziget Onga. A Magyar Pétert támogató csoportosulás problémának jelölte meg, hogy a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni. 

A helyiek az alábbi problémákat sorolták fel:

  • kommunikáció hiánya
  • egymás munkájának szándékos hátráltatása
  • személyes sérelmek
  • koordinációs problémák
  • szervezési hiányosságok
  • szándékos ferdítések.

Ezen gondok eredményeként az ongai civilek felfüggesztik a tevékenységüket, közölték.

Az ongai Tisza-sziget felszámolása is alátámasztja lapunk azon értesülését, miszerint kicsúszott a Tisza-szigetek irányítása Forsthoffer Ágnes, a párt alelnökének keze közül. Nemrég ugyanis arról számoltunk be, hogy a Tisza Párt alapját képező önkéntesbázis és a pártvezetés között egyre nagyobb a feszültség.

Egyre feszültebb a Tisza Párt és a Tisza-szigetek viszonya, amiért Magyar Péter sorozatosan az alelnökét, Forsthoffer Ágnest hibáztatja

– mondta lapunk informátora. Komoly galibát okoz, hogy folyamatosan több és több feladatot kapnak a Tisza-szigetek önkéntesei, azonban ezek végrehajtása egyre alacsonyabb minőségben vagy pedig egyáltalán nem történik meg.

 

Az önkéntesek sok helyen már a pultozás és a szórólapozás feladatával sem birkóznak meg. Máshol meg képtelenek Magyar Péter rendezvényeire kivinni az embereket, illetve biztosítani az eseményeket

– magyarázta az informátorunk. Hozzátette, a pártvezetés Forsthoffer Ágnest hibáztatja mindezért, ugyanis hivatalosan neki kellett volna rendet teremtenie az önkéntesek között. Valójában azonban ez egyre inkább lehetetlen feladatnak tűnik, ugyanis folyamatosan nő az engedetlen Tisza-szigetek száma.

– Nehéz dolga van Áginak, ugyanis arra számított, amikor a feladatot elvállalta, hogy lesz egy Tisza-szigetekből álló hálózat, amelyet ő koordinálhat. Ez azonban egyáltalán nincs így. Motiváció hiányában ugyanis kevés olyan Tisza-sziget van, amely valóban maradéktalanul végrehajtja a feladatokat – jelentette ki az informátorunk. A Tisza Párt vezetésével együtt dolgozó személy szerint probléma, hogy az önkénteseket nem jutalmazza a párt, így pedig az emberek kedvetlenné válnak.

Itt a kampány, nő a feszkó, több motivált munkaerő kellene, de úgy tűnik, ez senkit se érdekel

– tette hozzá az informátor. Kiemelte, vidéken ez hatványozottan jelentkezik, a Magyar Péter által említett kormányváltó hangulat helyett apátia uralkodik, nem érdeklődnek az emberek a politikai aktivizmus és a Tisza Párt iránt.

Magyar Péter lemegy vidékre, és ott szellemszigeteket talál. Teljesen inaktív csoportosulásokat, amelyekben néhány ember van, de valójában semmit sem csinálnak, és nem is akarnak. Ezért pedig rögtön előveszi az alelnökét, aki nem tud rendet teremteni ebben a káoszban

– jegyezte meg lapunk forrása.

Nemrég egy Tisza-tónál található Tisza-szigetet oszlattak fel arra hivatkozva, hogy csalódtak Magyar Péterékben. 

Az egykori szimpatizáns így fogalmazott a közösségi oldalán: 

Alakítottam Tisza-szigetet. Hittem a változásban. Sajnos csalódtam.

Nem jön ki a matek

Amint arról már korábban írtunk, a Tisza Párt belső nyilvántartásából kiderült: lényegesen kevesebb Tisza-sziget van, mint amennyiről Magyar Péter beszél a nyilvánosság előtt. A lapunk birtokába került adatokból ráadásul az is kirajzolódik, hogy támogatóinak területi eloszlása sem kedvez Magyar Péternek. Nem véletlen tehát, hogy hamis számokat kommunikál a pártelnök.

Jelenleg több mint 2200 szigetben majd 50 ezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében

– írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter még szeptemberben, egyúttal bejelentette, hogy pártja új alelnöke, Forsthoffer Ágnes veszi át a Tisza-szigetek vezetését. A birtokunkba került adatok szerint ugyanakkor Magyar állításaival ellentétben mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelyek tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő. Ráadásul a párt belső életét ismerő egyik forrásunk, akit az adatok helytállóságáról kérdeztünk, azt is elárulta, hogy nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza-szigetekben.

A lapunkhoz eljutott tiszás nyilvántartásból az is jól látszik, hogy a Tisza-szigetek tagsága kifejezetten erősen koncentrálódik bizonyos helyeken. Más részein az országnak viszont nagyon nem állnak jól Magyar Péterék. Budapest bizonyos választókerületeiben például 25-nél is több Tisza-sziget van. Van köztük olyan is, amelynek több száz fős a tagsága.

Egyes vidéki választókerületekben viszont rendkívül alacsony mind a Tisza-szigetek, mind a tagságuk száma.

A legtöbb Tisza-sziget Hajdú-Bihar 3. számú, debreceni választókerületében van. Az itteni ötvennél is több sziget mintegy 600 tagot számol. Borsod-Abaúj-Zemplénben a 2. számú választókerületben viszont mindössze négy sziget van, amelyek összesen csak 76 taggal rendelkeznek. Borsodban az 1., 3. és 5. számú választókerületben is nagyon kevés a Tisza-sziget. De alig vannak támogatói Magyar Péternek Hajdú-Bihar 1. és Fejér 4. számú választókerületében is. Ezeken a helyeken egyaránt száz alatt van a szigettagok összlétszáma.

Más kávéház a vidék, mint Budapest

A települések közül természetesen Budapesten áll a legjobban Magyar Péter. A fővárosban több mint kétszáz Tisza-sziget van, de népességarányosan Debrecen viszi a pálmát több mint ötven szigettel. Más nagyvárosokban viszont sokkal rosszabb a helyzet a Tisza szempontjából. A több mint ötvenezer lelket számláló Zalaegerszegen például csak négy Tisza-szigetet találtunk.

Nem meglepő módon számos európai nagyvárosban vannak Tisza-szigetek.

Sőt, kisebb településeken, például az ausztriai Kitzbühelben, a spanyolországi Rojalesben vagy Windsorban, az Egyesült Királyságban is alapítottak csoportot a tiszások. Összességében viszont az mondható el, hogy nem magas sem a külföldi szigetek, sem a tagságuk száma. Magyar Péter bizonyára azért is kerekítette erősen fölfelé a Tisza-szigetek számát, mert kellemetlen lett volna arról beszámolnia, hogy idén nem gyarapodott érdemben pártjának hátországa.

Januárban az ATV-ben még arról beszélt a pártelnök, hogy addig 1200 Tisza-szigetet alapítottak, összesen több tízezres tagsággal. Ehhez képest az elmúlt kilenc hónapban nem volt jelentős fejlődés. Sem a szigetek száma, sem a tagság nem emelkedett érdemben.

Mindez pedig látványos ellentmondásban van a Tisza Párt elnöke online követői száma növekedésével és a baloldali közvélemény-kutatók méréseivel.

Ennek beismerése különösen kellemetlen lehetett volna Magyar Péter számára, aki minden bizonnyal ezért választotta azt a megoldást, hogy inkább füllent egy nagyot a szigetek és tagjaik számáról a nyilvánosság előtt.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

