Halálos villamosgázolás történt Debrecenben

Debrecenben egy kerékpárost gázolt el a villamos a Thomas Mann utcában; a férfi a helyszínen életét vesztette – közölte a Hajdú-Bihar megyei hírportál.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 22:46
Halálos baleset Debrecenben: kerékpárost gázolt el a villamos Fotó: HAON/Tóth Imre
Debrecenben, a Thomas Mann utcában villamos ütött el egy kerékpárost szerdán reggel, és a sérült olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – közölte a Hajdú-Bihar megyei hírportál.

Fotó: HAON/Tóth Imre

A baleset helyszínén a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányításával a tűzoltók és mentők dolgoztak; darut is használtak a villamos megemeléséhez, hogy a sérültet kiemeljék és átadják a mentőszolgálatnak.

Borítókép: Halálos baleset Debrecenben: kerékpárost gázolt el a villamos (Forrás:Haon.hu/Tóth Imre)

