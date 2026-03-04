Halálos villamosgázolás történt Debrecenben

Debrecenben, a Thomas Mann utcában villamos ütött el egy kerékpárost szerdán reggel, és a sérült olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – közölte a Hajdú-Bihar megyei hírportál.

Fotó: HAON/Tóth Imre

A baleset helyszínén a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányításával a tűzoltók és mentők dolgoztak; darut is használtak a villamos megemeléséhez, hogy a sérültet kiemeljék és átadják a mentőszolgálatnak.

