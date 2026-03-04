IránIzraelEgyesült Államok

Irán igazságügyi vezetője halálbüntetéssel fenyeget

Mohszeni Ejei Gholámhoszein szerint mindenki, aki együttműködik az ellenséggel, ellenségnek minősül. Irán igazságügyi vezetője egyúttal halálbüntetéssel fenyegette meg azokat, akik támogatják az amerikai–izraeli offenzívát és azokat is, akik jelenleg a tiltakozások miatt börtönben ülnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 22:19
Fotó: ROUZBEH FOULADI Forrás: Middle East Images
Mindenki, aki az ellenséget támogatja, ellenségnek minősül. Erről beszélt Irán igazságügyi vezetője, aki halálbüntetéssel fenyegette meg szerdán azokat, akik bármilyen formában támogatják az Iszlám Köztársaság elleni amerikai–izraeli offenzívát.

Irán igazságügyi vezetője szerint háborús törvényeket kell alkalmazni
Irán igazságügyi vezetője szerint háborús törvényeket kell alkalmazni 
Fotó: ROUZBEH FOULADI / Middle East Images

Mohszeni Ejei Gholámhoszein az állami televíziónak adott interjújában azt mondta: „Aki bármilyen formában együttműködik az ellenséggel, az ellenségünknek minősül. Bárki, aki az Egyesült Államok és a cionista rezsim akaratának megfelelően cselekszik vagy nyilatkozik, az ellenség oldalán áll, és a forradalmi iszlám elvek alapján a háborús időknek megfelelően kell vele bánni.”

Az igazságügyi vezető annak a lehetőséget is felvetette, hogy a zavargások során letartóztatott irániakra halálbüntetés kiszabását kérjék, miután az ellenséggel való együttműködésért az iráni törvények szerint halálbüntetés jár.

Mint arról lapunk is beszámolt, Iránban néhány hónappal ezelőtt komoly tüntetéshullám söpört végig, miután az emberek a megélhetési válság, az infláció és a gyengélkedő gazdaság miatt egyre rosszabb körülmények között éltek. A megmozdulások az ország minden régiójában zajlottak, azonban az iráni vezetés erőszakkal leverte a tüntetéseket, amelyben az óvatos becslések szerint is több ezren veszítették életüket, és legalább ennyi embert börtönbe zártak. 

Borítókép: Mohszeni Ejei Gholámhoszein, Irán igazságügyi vezetője (Fotó: AFP)

