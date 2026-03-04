Irán igazságügyi vezetője halálbüntetéssel fenyeget

Mindenki, aki az ellenséget támogatja, ellenségnek minősül. Erről beszélt Irán igazságügyi vezetője, aki halálbüntetéssel fenyegette meg szerdán azokat, akik bármilyen formában támogatják az Iszlám Köztársaság elleni amerikai–izraeli offenzívát.

Irán igazságügyi vezetője szerint háborús törvényeket kell alkalmazni

Fotó: ROUZBEH FOULADI / Middle East Images

Mohszeni Ejei Gholámhoszein az állami televíziónak adott interjújában azt mondta: „Aki bármilyen formában együttműködik az ellenséggel, az ellenségünknek minősül. Bárki, aki az Egyesült Államok és a cionista rezsim akaratának megfelelően cselekszik vagy nyilatkozik, az ellenség oldalán áll, és a forradalmi iszlám elvek alapján a háborús időknek megfelelően kell vele bánni.”