Irán vezetése a tüntetések letörésére készülhet

Nem csillapodnak a tüntetések Iránban, ahol az ország szinte minden tartományában megmozdulásokat tartottak. Irán vezetése a feltételezések szerint eljutott a tűréshatáráig és a tiltakozások letörésére készülhet, miután az országban egy napja lekapcsolták az internetet – írja az Origo.

Irán vezetése az erőszaktól sem riad vissza

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az éjszaka folyamán a tiltakozók felgyújtottak egy kormányépületet és legalább 48 ember meghalt. A megmozdulások mögött komplex okok állnak, miután az ország nukleáris létesítményeit nemrég az Egyesült Államok és Izrael közös akció során pusztította el. Ezen felül komoly gazdasági nehézségekkel is küzd az ország, amely magas inflációhoz és megélhetési válsághoz vezetett.