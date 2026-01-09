IránAli Hameneitüntetés

Irán vezetése a tüntetések letörésére készülhet

A tüntetések szinte minden tartományban zajlanak, a becslések szerint pedig csak tegnapi éjszaka legalább 48 ember halt meg. Irán vezetése a feltételezések szerint a tüntetések letörésére készül, miután nemrég Ali Hamenei ajatollah arról beszélt, hogy a tüntetők az amerikai elnöknek akarnak tetszelegni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 22:29
Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Nem csillapodnak a tüntetések Iránban, ahol az ország szinte minden tartományában megmozdulásokat tartottak. Irán vezetése a feltételezések szerint eljutott a tűréshatáráig és a tiltakozások letörésére készülhet, miután az országban egy napja lekapcsolták az internetet – írja az Origo. 

Irán vezetése az erőszaktól sem riad vissza
Irán vezetése az erőszaktól sem riad vissza 
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az éjszaka folyamán a tiltakozók felgyújtottak egy kormányépületet és legalább 48 ember meghalt. A megmozdulások mögött komplex okok állnak, miután az ország nukleáris létesítményeit nemrég az Egyesült Államok és Izrael közös akció során pusztította el. Ezen felül komoly gazdasági nehézségekkel is küzd az ország, amely magas inflációhoz és megélhetési válsághoz vezetett. 

A tüntetések volumenét jól jelzi, hogy már az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei is megszólalt, aki vandáloknak nevezte a tiltakozás résztvevőit, akik csak az amerikai elnöknek akarnak tetszelegni. Egyúttal azt mondta, hogy nem riadnak vissza a fellépéstől. 

Az ajatollah kijelentéseinek előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, az Egyesült Államok kész beavatkozni, ha az iráni rezsim ártatlanokat ölne. 

Időközben a kormányzat megerősítette, hogy az országban lekapcsolták az internetet, amiről már az éjszaka folyamán cikkeztek a nemzetközi lapok. Eközben a Forradalmi Gárda közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy nem tűri az ország jelenlegi helyzetét. Ezek a kijelentések arra utalhatnak, hogy az országszerte megritkult biztonsági erők a tüntetők leverését tervezik. 

Egyes források szerint már a szülőket is figyelmeztették, hogy ne engedjék gyerekeiket a tüntetésekre, ott ugyanis könnyen terroristák célpontjaivá válhatnak. 

Az országban internet hiányában leálltak az ATM-ek, a bankkártyás fizetés sem működik, és alapvetően nehéz a kapcsolattartás. Több lapnak is sikerült megszólaltatnia menekülteket, akik mindegyike arról számolt be, hogy egy napja nem tudják felvenni a kapcsolatot otthon maradt családtagjaikkal. 

Az információk érkezése várhatóan tovább lassul majd az elkövetkezendő időben, miután az internet lekapcsolásán túl az iráni vezetés feltehetőleg igyekszik majd elzárni az országot a külvilágtól, hogy lehetőleg ne jussanak ki hírek.

Borítókép: Az iráni vezetés ellen tüntetnek az ország londoni nagykövetsége előtt (Fotó: AFP) 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

