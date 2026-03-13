KSHMolnár Dánielépítőipar

Álmosan kezdte az építőipar az évet, de a negyedév végére magához tér

A tavaly év végi növekedés után éves és havi alapon is zsugorodott az építőipar teljesítménye a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki közlése szerint. Ám az év további részében az építőipar érdemben tud majd bővülni az elemzői várakozás szerint a gyengébb januári teljesítmény ellenére is az állami megrendelések, az Otthon Start Program keresletélénkítése, valamint a Lakhatási Tőkeprogram hatására.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 9:58
Fotó: Arpad Kurucz
Januárban az egy évvel korábbinál 11,4, az előző hónaphoz képest 8,8 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken. Az adatok kapcsán Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője kifejtette: az év első hónapjában az időjárás – főleg a hóesés és a hosszú ideig fennmaradó hótakaró –, érdemben nehezítette az építőipari munkák egy jelentős részét. Emellett kisebb szerepet játszott az éves alapú zsugorodásban a magas bázis is, amely havi szinten is visszafoghatta az ágazat teljesítményét. Egyhavi adatból ugyanakkor nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni – hívja fel a figyelmet Molnár Dániel.

építkezés , építőipar , CSOK , Ház , Társasház , újépítésű , allvállalkozó , munkás , vendégmunkás , fővállalkozó , hitel , lakáshitel , devizahitel , válság , lakás , bérház , bérlakás , épít , építtető ,
Az elemző arra számít, hogy az építőipar érdemben hozzá tud majd járulni a gazdasági növekedéshez. / Fotó: Béres Attila

Tovább emelkedett az építőipari rendelésállomány volumene

Az elemző szerint az ágazat pozitív kilátását erősítik a rendelésállományi adatok is. Habár az épületek esetében még mérséklődést mutatnak a KSH adatai az előző év azonos időszakához képest, az egyéb építmények vonatkozásában a magas bázishoz képest is tovább emelkedett a rendelésállomány volumene és az új szerződések is kedvező számokat hoztak. A január utáni enyhébb téli időjárás miatt így jó esély van rá, hogy február-márciusban az ágazat ledolgozza majd az első havi zsugorodást, ennélfogva a tavalyi év vége után az első negyedévben is pozitív lehet az építőipar növekedési hozzájárulása – emeli ki Molnár Dániel, megjegyezve, hogy az idei év egészének vonatkozásában is az a várakozás, hogy az építőipar érdemben segíteni tudja a gazdasági növekedést. 

Más ágazatokat is magával húzhat az építőipar fellendülése

Ennek motorja egyrészt az állami megrendelések lesznek, ahogy azt a rendelésállományi adatok is mutatják az egyéb építmények esetében, de érdemi húzóerőt jelentenek majd a lakásépítések is – fejti ki az MGFÜ vezető elemzője. 

  • Az Otthon Start Program keresletélénkítése, 
  • a társasházi építményi jog életbe léptetése, illetve 
  • a Lakhatási Tőkeprogram révén megvalósuló lakásépítési projektek 

számottevő felpattanást hozhatnak a szegmensben – mutat rá. Ugyanakkor Molnár Dániel a vállalati kereslettel kapcsolatban nagyobb bizonytalanságot lát a továbbra is volatilis külső környezet miatt, azonban itt is alapvetően élénkülő aktivitást vár az idei év vonatkozásában. Az építőipar fellendülése pedig a kapcsolódó ágazatokban, például az alapanyaggyártásban, is fordulatot hozhat.

