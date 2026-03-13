António Costa: Az EU-csúcson a vezetők megerősítik Ukrajna támogatását

Az egynaposra tervezett brüsszeli EU-csúcsra szóló, az interneten is közzétett meghívólevelében Costa hangsúlyozta, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács tagjai a találkozó során megerősítik kitartó támogatásukat az orosz agresszióval szemben küzdő és egy igazságos, tartós békére törekvő Ukrajna mellett. Közölte: az Ukrajnáról szóló megbeszélés elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet intéz a tagállami vezetőkhöz.

Volodimir Zelenszkij, António Costa és Ursula von der Leyen. Fotó: AFP

A tanácskozás témáit sorolva Costa az iráni konfliktusra utalva kijelentette: a Közel-Keleten tapasztalható katonai eszkaláció globális instabilitást okoz, aminek negatív következményei már érezhetők Európában. Hangsúlyozta: az iráni és a régió helyzetével foglalkozó beszélgetésnek a konfliktus geopolitikai és gazdasági következményeire adott válaszokra kell összpontosítania, beleértve az energiaárakat és az energiabiztonságot is.

Véleménye szerint azon eszközök közös meghatározására van szükség, amelyek hatékonyan védik az embereket és a vállalatokat, miközben előmozdítják a régió helyzetének rendezését és stabilitásának megteremtését.

Munkaebéden a tagállami vezetők foglalkoznak majd a Libanonban, Gázában és Ciszjordániában kialakult helyzettel is António Guterres ENSZ-főtitkár jelenlétében, és megvitatják a romló nemzetközi helyzetet, különös figyelemmel a multilaterális rendszer védelmére.

A jelenlegi geopolitikai környezet ismét megmutatja, hogy kulcsfontosságú a védelmi felkészültség növelése

– fogalmazott Costa, majd hangsúlyozta, hogy a tagállami vezetőknek folytatniuk kell a védelmi felkészültség növelésére irányuló uniós erőfeszítések áttekintését, beleértve az ipari dimenziót is mint Európa stratégiai autonómiájának alapvető elemét.

Az állam-, illetve kormányfőknek lehetőségük lesz értékelni a migráció területén elért eredményeket is – közölte az Európai Tanács elnöke, majd kiemelte: a Közel-Kelet romló helyzete az előrelépés fontosságára emlékeztet az uniós menekültügyi és migrációs program területén.

Costa hangsúlyozta továbbá, hogy az EU-nak stratégiai versenyképességi programjára kell összpontosítania, építve a legutóbbi uniós csúcstalálkozón meghatározott új, Egy Európa, egy piac elnevezésű programra, ami – mint emlékeztetett – hozzájárul majd az európaiak jólétéhez, valamint ellenállóbbá teszi az uniót a jövőbeli válságokkal szemben. A tagállami vezetők megbeszélést folytatnak majd a 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keretről is, különösen annak hozzájárulásáról az uniós versenyképességi programokhoz – tette hozzá a meghívólevelében az Európai Tanács elnöke.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)