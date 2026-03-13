navnemzeti adó - és vámhivatalpiac

Leesik az álla, ha megnézi, miket talált a NAV a szegedi nagybanin működő bűnszervezet fejének a házában + videó

Nem semmi körülmények között éltek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, Facebook2026. 03. 13. 12:28
NAV
illusztráció Forrás: NAV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A strómanok többsége hétköznapi ember, eközben a bűnszervezet élén állók életét a luxusautók, impozáns otthonok és látszólag gondtalan életmód jellemzi – írja a közösségi oldalán a Nemzeti adó-és Vámhivatal (NAV), miután hatalmas akcióban csaptak le egy, a szegedi nagybani piacon működő bűnszervezetre. Erről videót is tettek közzé. 

Részletezik, a családfő a költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésére létrehozott bűnszervezetbe a családtagjait is bevonta. Az elkövetői kör zöldségfélékkel kereskedett, azonban az általuk működtetett társaságok gazdasági események nélküli számlákat állítottak ki az áfafizetési kötelezettségük csökkentése érdekében.

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány 500 millió forint, amelyből közel 400 millió forint értékben történtek zár alá vételek és lefoglalások, gépjárművek, ingatlanok, ékszerek, bankszámlák, valamint készpénz formájában. Az országos akcióban közel 120 pénzügyőr vett részt, a nyomozók tizenegy embert állítottak elő, közölük öt letartóztatását el is rendelte a bíróság. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu