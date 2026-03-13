Leesik az álla, ha megnézi, miket talált a NAV a szegedi nagybanin működő bűnszervezet fejének a házában + videó

A strómanok többsége hétköznapi ember, eközben a bűnszervezet élén állók életét a luxusautók, impozáns otthonok és látszólag gondtalan életmód jellemzi – írja a közösségi oldalán a Nemzeti adó-és Vámhivatal (NAV), miután hatalmas akcióban csaptak le egy, a szegedi nagybani piacon működő bűnszervezetre. Erről videót is tettek közzé.