Leesik az álla, ha megnézi, miket talált a NAV a szegedi nagybanin működő bűnszervezet fejének a házában + videó

A strómanok többsége hétköznapi ember, eközben a bűnszervezet élén állók életét a luxusautók, impozáns otthonok és látszólag gondtalan életmód jellemzi – írja a közösségi oldalán a Nemzeti adó-és Vámhivatal (NAV), miután hatalmas akcióban csaptak le egy, a szegedi nagybani piacon működő bűnszervezetre. Erről videót is tettek közzé.
Részletezik, a családfő a költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésére létrehozott bűnszervezetbe a családtagjait is bevonta. Az elkövetői kör zöldségfélékkel kereskedett, azonban az általuk működtetett társaságok gazdasági események nélküli számlákat állítottak ki az áfafizetési kötelezettségük csökkentése érdekében.
A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány 500 millió forint, amelyből közel 400 millió forint értékben történtek zár alá vételek és lefoglalások, gépjárművek, ingatlanok, ékszerek, bankszámlák, valamint készpénz formájában. Az országos akcióban közel 120 pénzügyőr vett részt, a nyomozók tizenegy embert állítottak elő, közölük öt letartóztatását el is rendelte a bíróság.
