Szalay-Bobrovniczky: Ma a béke megőrzéséhez kell forradalom, mert nagy érdekek háborúba rángatnák Európát

– Ma nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból, és a béke ügyét szolgálhassuk, ma a béke megőrzéséhez kell forradalom, mert nagy érdekek akarják háborúba rángatni Európát – mondta a honvédelmi miniszter pénteken Budapesten, a tárca március 15. alkalmából tartott központi ünnepségén.

A Honvédelmi Minisztérium március 15-i központi ünnepsége. Fotó: Hatlaczki Balázs

A miniszter közölte:

Március 15. a magyar nemzet legfelemelőbb ünnepe, mert 1848. március 15-én békés forradalommal a magyar nemzet bátran kiállt függetlenségéért, majd az azt követő napokban és az utána következő másfél esztendős szabadságharcban a nemzet újjászületett.

Hozzátette: a nemzet ezekben a fényes napokban nem volt hajlandó kevesebbel beérni, mint a szabadsággal, mint a nemzeti szuverenitással. Hajlandó volt küzdeni önmagáért, a legnehezebb helyzetekben is, akkor is, amikor a katonai realitás legvégső határait súrolta az ellenállás – jegyezte meg.

Kiemelte: a szabadságharc öröksége nélkül ma nem lenne modern Magyarország és nem lenne Magyar Honvédség; 1848 óta hívják a magyar katonát honvédnek. Ez nem csak egy elnevezés, ez egy szóba sűrítve maga a küldetés, a hon védelme, amely iránt minden szolgálatot vállaló magyar katona elkötelezi magát, amikor közénk áll – fogalmazott.

A miniszter megjegyezte: ma ismét háborúk árnyékában élünk, ötödik évébe lépett az orosz–ukrán háború, újra fellángolt a Közel-Kelet és vele Európában is a terrorfenyegetettség. A magyar kormány a kezdetektől fogva a béke oldalán áll, ami semmit nem veszített jelentőségéből, mert az ukrán háború eszkalációja továbbra is reális veszély – mondta.

„A haza másfél évtizede jó kezekben van”

– Csak a nemzeti kormánynak van szándéka és ereje kimaradni a háborúból, és fenntartani a valódi nemzeti szuverenitást. Ne hagyjuk, hogy idegen érdekek irányítsák Magyarországot! – jelentette ki, hozzátéve,

ezért sem engedhetünk annak a példátlan olajblokádnak, amit egy nem uniós ország folytat ellenünk, Európában ez elfogadhatatlan.

– Csak nemzeti érdekeink következetes képviseletével őrizhetjük meg Magyarország békéjét, a magyar emberek életét és biztonságát, valamint a döntés jogát a saját sorsunkról. Csak a kimaradással őrizhetjük meg a Magyar Honvédséget a magyarok honvédségének, a biztonságunk és az önrendelkezésünk végső garanciájának – fogalmazott.