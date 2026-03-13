szalay - bobrovniczky kristófbékemagyar honvédség

Szalay-Bobrovniczky: Ma a béke megőrzéséhez kell forradalom, mert nagy érdekek háborúba rángatnák Európát

A tavasz sorsdöntő lehet Magyarország számára – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A miniszter szerint az ország előtt álló legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e kimaradni a háborúból, és megőrizni a nemzeti szuverenitást.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 13. 13:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ma nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból, és a béke ügyét szolgálhassuk, ma a béke megőrzéséhez kell forradalom, mert nagy érdekek akarják háborúba rángatni Európát – mondta a honvédelmi miniszter pénteken Budapesten, a tárca március 15. alkalmából tartott központi ünnepségén.

Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége
A Honvédelmi Minisztérium március 15-i központi ünnepsége. Fotó: Hatlaczki Balázs

A miniszter közölte: 

Március 15. a magyar nemzet legfelemelőbb ünnepe, mert 1848. március 15-én békés forradalommal a magyar nemzet bátran kiállt függetlenségéért, majd az azt követő napokban és az utána következő másfél esztendős szabadságharcban a nemzet újjászületett.

Hozzátette: a nemzet ezekben a fényes napokban nem volt hajlandó kevesebbel beérni, mint a szabadsággal, mint a nemzeti szuverenitással. Hajlandó volt küzdeni önmagáért, a legnehezebb helyzetekben is, akkor is, amikor a katonai realitás legvégső határait súrolta az ellenállás – jegyezte meg.

Kiemelte: a szabadságharc öröksége nélkül ma nem lenne modern Magyarország és nem lenne Magyar Honvédség; 1848 óta hívják a magyar katonát honvédnek. Ez nem csak egy elnevezés, ez egy szóba sűrítve maga a küldetés, a hon védelme, amely iránt minden szolgálatot vállaló magyar katona elkötelezi magát, amikor közénk áll – fogalmazott.

A miniszter megjegyezte: ma ismét háborúk árnyékában élünk, ötödik évébe lépett az orosz–ukrán háború, újra fellángolt a Közel-Kelet és vele Európában is a terrorfenyegetettség. A magyar kormány a kezdetektől fogva a béke oldalán áll, ami semmit nem veszített jelentőségéből, mert az ukrán háború eszkalációja továbbra is reális veszély – mondta.

 

„A haza másfél évtizede jó kezekben van”

– Csak a nemzeti kormánynak van szándéka és ereje kimaradni a háborúból, és fenntartani a valódi nemzeti szuverenitást. Ne hagyjuk, hogy idegen érdekek irányítsák Magyarországot! – jelentette ki, hozzátéve, 

ezért sem engedhetünk annak a példátlan olajblokádnak, amit egy nem uniós ország folytat ellenünk, Európában ez elfogadhatatlan.

– Csak nemzeti érdekeink következetes képviseletével őrizhetjük meg Magyarország békéjét, a magyar emberek életét és biztonságát, valamint a döntés jogát a saját sorsunkról. Csak a kimaradással őrizhetjük meg a Magyar Honvédséget a magyarok honvédségének, a biztonságunk és az önrendelkezésünk végső garanciájának – fogalmazott.

A miniszter kiemelte: a haza másfél évtizede jó kezekben van, mindenki javára gyarapodik és biztonságban van.

 

A tavasz sorskérdése: kimarad-e Magyarország a háborúból?

– Olyan időket élünk, amikor az eredményeink felértékelődnek, és világosan látszik, hogy súlyos kockázat lenne feladni az értékeinket. Ez év tavasza sorsdöntő lesz a tekintetben, hogy meg tudjuk-e állítani a várhatóan újra felerősödő migrációs hullámot, ki tudunk-e maradni a háborúból, meg tudjuk-e őrizni gazdaságunk stabil alapjait. Óriási a tét, egy rossz döntésnek visszafordíthatatlan, súlyos következményei lehetnek – mondta a miniszter.

Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége
Fotó: Hatlaczki Balázs

Hozzátette: a magyar kormány közbenjárásának eredményeként hazatérhetett két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból, és a magyar légierő gépeivel ezekben a napokban menekítik ki a Közel-Keleten rekedt magyarokat.

Szólt arról is: – 2010 óta hatalmas eredményeket értünk el közösen, visszaszereztük és megerősítettük a nemzeti szuverenitást, a gazdasági szuverenitást és a biztonságot. Kiemelte 

a hadiipar újjáépítését, a korábban tudatosan leépített Magyar Honvédség megújítását.

– A legádázabb ellenfeleink sem tagadhatják, hogy a Magyar Honvédség óriási rohamléptekben fejlődött az elmúlt négy évben. Évről évre erősebbek vagyunk – jegyezte meg. Szavai szerint a katonák felkészültségét nemcsak a nemzetközi és hazai hadgyakorlatok, külföldi missziók mutatják, de az is, hogy a közelmúltban a katonák 75 végponton megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét.

A kitüntetettekről szólva arról beszélt: sokféle módon vesznek részt abban a küldetésben, ami a haza védelméhez szükséges, és köszöni, hogy részesei ennek a mindent megelőző küldetésnek.

A rendezvényen előléptetésekről, kinevezésekről szóló határozatokat ismertettek, valamint elismeréseket és emléktárgyakat adott át Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a tárca március 15. alkalmából tartott központi ünnepségén mondott beszédet (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.