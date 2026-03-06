Miközben a Tisza azt állítja, hogy nincs háborús helyzet, addig a NATO fokozza rakétavédelmi készenléti szintjét + videó

– Emelt készenlét! Miközben a Tisza Párt itthon azt állítja, hogy nincs háborús helyzet, addig a NATO fokozza a ballisztikus rakétavédelmi készenléti szintjét – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Paksi Atomerőmű védelmére vezényelt raj eligazításán 2026. március 1-jén. Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

A honvédelmi miniszter a videóban felhívta a figyelmet: Irán veszélyt jelent Európára, ugyanis nagy számban rendelkezik olyan ballisztikus rakétákkal, amelyek képesek elérni az ókontinenst. A napokban volt is egy olyan incidens, amely során Törökország területén a NATO ballisztikus rakétát hárított el – idézte fel a politikus.

A NATO-ban ezért azt a döntést hoztuk, hogy a legmagasabb szintre emeljük a ballisztikus rakétavédelmi rendszer készültségét

– jelentette be.

Hozzátette, hogy

„Magyarország minden olyan döntést támogat, amely növeli a biztonságot.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: a Tisza Párt tagadja a háborús helyzetet.

Amíg a tiszás politikusok arról beszélnek, hogy nincs is háború, addig egy cselekvő, felelős kormány mindent megtesz a magyarok biztonságának fokozása érdekében.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta videóját a honvédelmi miniszter.

Ahogyan arról korábban írtunk, Magyar Péter pártja azt bizonygatja – miközben Ukrajna után a Perzsa-öböl is lángokban áll –, hogy „nincs háború, nem kell félni”. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője a közösségi oldalára feltöltött egyik videós posztjában egyenesen azt állította, hogy „a kormány háborús pszichózisban él, és nem azért, mert a valóság ezt indokolná, hanem mert kampányeszközzé tette a félelmet”. Magyar Péter bizalmasa szerint „nap mint nap háborúról beszélnek, fenyegetnek, riogatnak, mintha Magyarország biztonságát nem nyugalommal és felelősséggel, hanem rettegésben tartással lehetne megőrizni”. Ruszin-Szendi szerint „a biztonság nem propaganda, a honvédelem nem kampány, a háború nem kommunikációs eszköz”.