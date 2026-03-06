NATOSzalay-Bobrovnicky KristófTisza Pártháború

Miközben a Tisza azt állítja, hogy nincs háborús helyzet, addig a NATO fokozza rakétavédelmi készenléti szintjét + videó

A NATO a legmagasabb szintre emelte a ballisztikus rakétavédelmi rendszer készültségét – jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter rámutatott: mindeközben a Tisza Párt tagadja, hogy háborús helyzet van.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 06. 18:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Emelt készenlét! Miközben a Tisza Párt itthon azt állítja, hogy nincs háborús helyzet, addig a NATO fokozza a ballisztikus rakétavédelmi készenléti szintjét – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Paks, 2026. március 1. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Paksi Atomerőmű védelmére vezényelt raj eligazításán 2026. március 1-jén. Ezen a napon a honvédelmi miniszter a Paksi Atomerőműbe látogatott és a létesítmény védelmi szervezetének vezetőjével, illetve katonai parancsnokokkal egyeztetett az iráni konfliktus kapcsán. MTI/Kacsúr Tamás
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Paksi Atomerőmű védelmére vezényelt raj eligazításán 2026. március 1-jén. Fotó: MTI/Kacsúr Tamás 

A honvédelmi miniszter a videóban felhívta a figyelmet: Irán veszélyt jelent Európára, ugyanis nagy számban rendelkezik olyan ballisztikus rakétákkal, amelyek képesek elérni az ókontinenst. A napokban volt is egy olyan incidens, amely során Törökország területén a NATO ballisztikus rakétát hárított el – idézte fel a politikus. 

A NATO-ban ezért azt a döntést hoztuk, hogy a legmagasabb szintre emeljük a ballisztikus rakétavédelmi rendszer készültségét

– jelentette be. 

Hozzátette, hogy 

„Magyarország minden olyan döntést támogat, amely növeli a biztonságot.” 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: a Tisza Párt tagadja a háborús helyzetet. 

Amíg a tiszás politikusok arról beszélnek, hogy nincs is háború, addig egy cselekvő, felelős kormány mindent megtesz a magyarok biztonságának fokozása érdekében.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta videóját a honvédelmi miniszter. 

Ahogyan arról korábban írtunk, Magyar Péter pártja azt bizonygatja – miközben Ukrajna után a Perzsa-öböl is lángokban áll –, hogy „nincs háború, nem kell félni”. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője a közösségi oldalára feltöltött egyik videós posztjában egyenesen azt állította, hogy „a kormány háborús pszichózisban él, és nem azért, mert a valóság ezt indokolná, hanem mert kampányeszközzé tette a félelmet”. Magyar Péter bizalmasa szerint „nap mint nap háborúról beszélnek, fenyegetnek, riogatnak, mintha Magyarország biztonságát nem nyugalommal és felelősséggel, hanem rettegésben tartással lehetne megőrizni”. Ruszin-Szendi szerint „a biztonság nem propaganda, a honvédelem nem kampány, a háború nem kommunikációs eszköz”.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektüntetés

Az ukrajnai követség előtt

Bayer Zsolt avatarja

Itt vagyunk. Mert itt kell lennünk…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu