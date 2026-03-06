Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

Márki-Zay Péterbíróságítélet

Márki-Zay Péter megint elszabadult, és ezúttal is veszített

A baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltjével szemben ezúttal Lázár János felesége nyert pert.

2026. 03. 06.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Ismét a bíróságon kötött ki Márki-Zay Péter, miután a Tiszta Szívvel Egyesületre, a Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítványra és Lázár János építési és közlekedési miniszter feleségére, dr. Lázárné Megyeri Zitára tett meggondolatlan kijelentéseket. A bíróság a hódmezővásárhelyi polgármestert március 6-án elmarasztalta – hívta fel a figyelmet a Délmagyar.

Hódmezővásárhely, 2024. június 10. Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt EP-listavezetője a szervezet hódmezővásárhelyi eredményváró rendezvényén 2024. június 9-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Szegedi Törvényszék március 6-i elsőfokú ítélete kimondta, hogy 

Márki-Zay Péter megsértette a jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát a Tiszta Szívvel Egyesületnek, a Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítványnak, továbbá az alapítvány kuratóriumi elnökének, dr. Lázárné Megyeri Zitának

– írja a Tiszta Szívvel Egyesület a honlapján megjelent közleményében.

A bíróság ítélete szerint Márki-Zay Péter valótlan állításaival azt a hamis látszatot keltette, hogy a felperesek önkormányzati pénzekből végeztek beruházásokat és a közpénzt nem az adott célra használták fel, azzal nem megfelelően számoltak el. 

Összesen másfél millió forint sérelemdíj megfizetésére kötelezték Márki-Zay Pétert, 

amelyet az ítélet jogerőre emelkedése esetén a felperesek jótékony célra használnak fel.

Az egyesület, amelynek kiemelt célcsoportja a gyerekek és a rászorulók, közleményében elmondja: a megalakulása óta a társadalmi felelősségvállalás jegyében végzi a munkáját. Bár hazug és méltánytalan rágalmakkal próbálták közösségüket hitelteleníteni, az igazságra végül mindig fény derül – mutattak rá.

Márki-Zay Péter egy videóban taglalta a tárgyalás részleteit és a bíróság szerepét, valamint bejelentette, hogy él a fellebbezés jogával.

Nem először kerül ilyen helyzetbe Márki-Zay Péter

A polgármester rengetegszer járt már a bíróságon kijelentései miatt.  2024 nyarán a saját bevallása szerint több mint 30 pere volt, egy videóban arról számolt be, előfordult, hogy egy nap négy újabb perről vitt neki értesítést a postás. Ezek közül a bírósági eljárások közül sokat elvesztett, a vesztes perek mindegyike tetemes sérelemdíj fizetésével zárult. Ezek összegét Márki-Zay Péter rendszerint adománygyűjtéssel szedte össze, de valószínűleg az adakozók kedve alábbhagyott, mert az utóbbi időkben már többször kért részletfizetést is a megsértett személyektől. 


Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

