Márki-Zay Péter szintet lépett: szobrot állítana Magyar Péternek + videó

Szobrot állítana Hódmezővásárhelyen Magyar Péternek, és támogatja a Tisza ukránpárti, baloldali jelöltjét Márki-Zay Péter, aki arról is beszélt egy interjúban, hogy sötétben tartott szerencsétlennek tartja a nyugdíjasokat, mert elhiszik a Tisza-terv létezését, vagyis a kiszivárgott baloldali megszorítócsomagot. A polgármester szerint mindenkinek a Tiszára kell majd szavaznia, becsületes ember ugyanis nem szavazhat a Fideszre.

2025. 11. 26. 13:43
– Én szobrot állítok neki Hódmezővásárhelyen – fogalmazott Márki-Zay Péter a közmédia 48 perc című adásában. Hódmezővásárhely polgármestere nem először állt ki teljes mellszélességgel a Tisza Párt mellett, korábban például arról értekezett

akkor is támogatja Magyar Pétert, ha a politikus nem kéri.

A polgármester arra is kitért, ha közös fotókkal nem is, de a szavazatával támogatja majd a súlyosan ukránpárti Tisza Pártot és a tiszás jelöltjelöltet, Ferenczi Gábort. Emlékezetes, ő volt az, aki részt vett azon a baloldali eseményen, ahol Lázár János halálát kívánták. – Tervezek, tervezek, igen! Ferenczi Gáborral már találkoztam, ő nyerte meg azt az aszfaltos rajzversenyt – fogalmazott.

A politikus szerint minden becsületes hazafinak a Tiszára kell szavaznia, azoknak is, akik eddig a Fideszre szavaztak. Úgy vélte, aki a Fideszre szavaz, az nem lehet becsületes ember. Márki-Zay Péter arról is értekezett, hogy a nyugdíjasokat sötétben tartott szerencsétlennek tartja, mert elhiszik a kiszivárgott tiszás baloldali megszorítócsomagot. – Ez egy agymosó propaganda, amikor a szerencsétlen nyugdíjasokat (…) mindenféle ostobaságokkal etetik. Tényleg sötétben tartják és hazugságokkal etetik – hajtogatta indulatosan a bukott miniszterelnök-jelölt.

 

Borítókép: Márki-Zay Péter a 48 perc című műsor vendégeként (Forrás: Képernyőfotó)

