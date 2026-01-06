Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

szita károlymegszorító intézkedéstisza párt

Közös tiltakozás: már csaknem kétezer település polgármestere támogatja a Tisza megszorítócsomagja elleni fellépést

Szita Károly, Kaposvár polgármestere azért kezdeményezte a Tisza Párt megszorítócsomagja elleni közös fellépést, mert úgy látja, az óriási visszalépést jelentene, és alapjaiban rontaná a városok és a falvak fejlődési lehetőségét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI 2026. 01. 06. 13:00
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Eddig 1602 település polgármestere jelezte, támogatja a Tisza Párt adóemelési és megszorítócsomagja elleni közös fellépést, többen már a Tisza-csomag elutasításáról szóló testületi határozatot is megküldték – tájékoztatott Szita Károly (Fidesz–KDNP) Kaposvár polgármestere kedden, közleményben.

Kaposvár, 2025. szeptember 11. Szita Károly polgármester beszédet mond a BYD Magyarországgal a napokban kötött, 13 elektromos autóbusz beszerzéséről szóló szerződéséhez kapcsolódó sajtóeseményen Kaposváron 2025. szeptember 11-én. MTI/Kacsúr Tamás
Szita Károly kaposvári polgármester (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

A kormánypárti politikus jelezte, a támogatók között van Tüskevár, Nagybörzsöny, Parásznya, Ercsi, Balatonfüred, Mátészalka, Debrecen polgármestere, a megszorító csomagot visszautasító nyilatkozatok száma. folyamatosan nő.

Szita Károly emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram címen olyan rendkívül súlyos adóemelési és megszorítócsomagot állított össze, amely a magyar társadalom valamennyi tagját hátrányosan érintené, ezért tavaly decemberben azt javasolta polgármester kollégáinak, a polgárokra és a helyi közösségekre veszélyt jelentő terveket tárgyalják meg a közgyűlések, képviselő-testületek és határozatban utasítsák el azokat.

„A Tisza Párt javaslata ugyanis szinte elviselhetetlen terheket róna dolgozóinkra, akiknek egekbe növelné a személyi jövedelemadóját, ezzel elvenné a béremelések jelentős részét is. Komoly terheket róna a családjainkra is, amelyeknek csökkentené támogatásait, a vállalkozásainkra, amelyek munkahelyeket biztosítanak, és amelyek számára adóemelést irányoz elő, valamint további terheket a megtakarítással rendelkezőkre, akiknek az évek alatt összerakott forintjaira, vásárolt autóira további adókat vetne ki. Ha mindez még nem lenne elég, megadóztatná a nyugdíjakat is” – hangsúlyozta.

Úgy vélte, ez a tervezet szöges ellentétben áll a településeken élő emberek és a vállalkozások érdekeivel.

Az elmúlt 15 évben településeink közös erővel a Modern városok programnak, a Magyar falu programnak és számos egyéb fejlesztési együttműködésnek köszönhetően történelmi léptékű eredményeket értek el, sok helyen az elmúlt évszázad legnagyobb beruházásai valósultak meg

 – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, ezek nem csupán épületeket, utakat és intézményeket jelentenek, hanem megerősödött közösséget, új munkahelyeket, stabil gazdasági alapokat és kiszámítható jövőt, éppen ezért lenne óriási visszalépés egy olyan program bevezetése, amely megszorításokra épül, és alapjaiban rontaná városok és falvak fejlődési lehetőségét.

Nekünk, polgármestereknek feladatunk az is, hogy megvédjük a településeinken élő polgárokat

 – olvasható a közleményben.

Borítókép: Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

