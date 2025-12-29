Elszólta magát a Tisza megszorítócsomagjának atyja, durván megsarcolnák a magyarokat

Lengyel László, a Tisza Párt megszorítócsomagjának egyik atyja nem tud leállni, még az ünnepi időszakban is arról ábrándozik, hogy sarcolnák meg a magyar embereket. A balliberális szakértő december 27-én a Klubrádióban szólta el magát a Tisza Párt megszorításairól.

Lengyel László, a Tisza-csomag egyik atyja (Fotó: Képernyőkép - ATV)

A megélhetési helyzet kapcsán szerinte Magyar Péter nem válaszolhatja ugyanazokat, amiket Orbán Viktor.

Ha ő (Magyar Péter – a szerk.) rendezni akarja, konszolidálni akarja a pénzügyeket, akkor az az ígéret-tömeg, amelyeket Orbán Viktor most rázúdított az országra, azt egyszerűen nem lehet betartani

– utalt félreérthetetlenül arra Lengyel László, hogy meg kell szüntetni a kormány által bevezetett intézkedéseket. Ezután a Tisza Párt szakértője hárította, hogy Magyar Péternek megszorításokat kellene alkalmaznia, de a következő mondatával éppen a megszorításokat írta körül:

Tehát konszolidálnia kell akármit is csinál és ez nem feltétlenül megszorítás, de átrendezése a jövedelmeknek, méghozzá többnyire valószínűleg olyan területekről amelyek kevésbé fájnak a lakosságnak olyan területekre ahol viszont kellene hogy legyen.

Korábban a Hír TV számolt be róla, hogy Lengyel László azzal magyarázkodott a Tisza megszorítócsomagjának a napvilágra kerülése után, hogy a programot nem is a Tisza Pártnak, hanem csak kizárólag maguknak készítették. A közgazdász egyébként nem cáfolta, hogy kapcsolata lenne Magyar Péter pártjával és azt sem jelentette ki, hogy nem az ő aláírása szerepel a tervezeten.

Míg a Klikk TV-ben Lengyel azt mondta, hogy a Tisza Pártnak nyíltan kell beszélnie arról, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület. Aztán még azt is hozzátette a Tisza Párt terveire utalva, hogy azt öt percen belül el fogják venni

Radikális megszorítási programot írt a Tisza Párt

Nemrég az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedekben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik.