A Tisza olyan megszorításokra készül, amelyekről a Z generáció csak a történelemkönyvben olvashatott

Az év végéhez közeledve hogyan értékeli az Alapjogokért Központ idei tevékenységét? És ami talán a legtöbbeket érdekli: lesz-e jövőre is CPAC Hungary?

– Mondhatnám, hogy erős éven vagyunk túl, de 2025 valójában 2026. április 12-én fog véget érni. Most lement az őszi politikai szezon, és jön a tavaszi, csak utána hirdetnek bajnokot. Ahogy az egész magyar jobboldal számára, a központ számára is a felkészülés és legfőképp a szuverenitásvédelem éve volt az idei. Most év végén kis erőgyűjtés, hogy aztán mindenki 200 százalékkal dolgozhasson a nagy, közös célon: Magyarország naggyá és boldoggá tételén. Egyébiránt igen, reményeim szerint

ezt a célt fogja szolgálni újra a jövő tavaszi CPAC Hungary is.

És ha „mindenki úgy tesz, ahogy tönni köll, akkor mindön úgy lösz, ahogy lönni köll”.

Említette, hogy a szuverenitásvédelem éve is volt 2025. Mely csaták voltak a legfontosabbak e tekintetben?

– Szerintem alapjaiban alakul át a világ, nem csak geopolitikailag, de ha úgy tetszik, „ideológiailag” is, és Donald Trump vagy az Orbán Viktor vezette Patrióták ennek az elementáris kifejeződése. Az előttünk álló nagy probléma az, hogy a nyugati globalista hatalmak, legfőképp Brüsszel saját narratívájuk foglyai lettek: nem merik és ezért nem is tudják beismerni, hogy a szakadék szélére sodorták az európai civilizációt, amint ezt egyébként a friss amerikai nemzetbiztonsági stratégia is aláhúzza. Brüsszelben elitválság, nyugaton társadalmi válság van, nincs érdemi jövőkép az életre. Európában nem vállalnak gyermeket, helyette tort ül a nemi eltévelyedések egyre szélesedő tárházának ünneplése.

A migrációt „lehetőségként” kezelik, és nem veszélyként, ahogy az ukrajnai háborút is.

A következményeket persze nem akarják vállalni, és szét akarják teríteni a saját mocskukat. Ezért finanszírozzák a magyarországi baloldalt, a Tiszát is, hogy legyen, aki itt is végrehajtja a központi akaratot.

Most is hangsúlyozza, hogy a szuverenitás kérdése ma már túlmutat a napi politikán. Ön szerint hol húzódik jelenleg Európában az a civilizációs törésvonal, amely hosszú távon is meghatározza a kontinens jövőjét?