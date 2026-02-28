BragaFerencvárosUEFA Európa-Liga

Magyarok formálták a Fradi ellenfelét, a legnagyobb portugál kicsit, amely a Barcelonából igazol

Az UEFA klubrangsor 44. helyén jegyzik az SC Braga együttesét, amely az egyre feljebb törő Ferencváros (50.) ellenfele lesz a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A portugál klub 15 éve a döntőbe jutott, ám alulmaradt az FC Portóval szemben. Az SC Braga egykori magyar edzője, Szabó József javaslatára váltott zöldről piros-fehér színkombinációra, s Fehér Miklós is segítette a csapatot a góljaival. A portugál bajnokság negyedik helyezettje többek között az FC Barcelonából is igazolt, kilenc válogatott játékossal rendelkezik.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 28. 6:12
Pau Victor (jobbra) az FC Barcelonát hagyta ott az SC Braga kedvéért
Pau Victor (jobbra) az FC Barcelonát hagyta ott az SC Braga kedvéért Fotó: URBANANDSPORT Forrás: NurPhoto
Komoly hatással voltak magyarok Portugália egyik patinás klubjára, amely nemzetközi színtéren is ért már el figyelemre méltó eredményeket. Az SC Braga, azaz Sportig Clube de Braga Európa-szerte nevet szerzett magának, s már ott tart, hogy 50 millió eurót (19 milliárd forintot) költhetett játékosvásárlásra. A Ferencváros Európa-liga ellenfele rutinosabb és anyagilag jobb helyzetben van, mint a magyar rekordbajnok. 

Az SC Braga lesz a Ferencváros következő ellenfele
Az SC Braga lesz a Ferencváros következő ellenfele. Fotó: AFP/Harold Cunningham

A portugál Arsenal

Nem túlzás a fenti cím, ugyanis az eredetileg zöldben pompázó, több mint százéves portugál klub megváltoztatta a színét. Az FTC hivatalos oldala emlékeztet

korábbi edzője, a csapatot több időszakban dirigáló Szabó József javaslatára váltott az 1930-as években piros-fehérre, miután a magyar edző az angol Arsenal FC egyik mérkőzésén járt. Emiatt hívják a klubot Minhói Arsenalnak is. 

Olyannyira bejött az Ágyúsok másolása, hogy az SC Braga még az ifjúsági csapatát is átkeresztelte Arsenal do Bragára. Egy másik magyar is nyomot hagyott a klub históriájában: a fiatalon elhunyt Fehér Miklós kölcsönben szerepelve 26 mérkőzésen 14 gólt szerzett a Braga mezében.

Az SC Braga 2016-ban így ünnepelte a Portugál Kupa-győzelmét
Az SC Braga 2016-ban így ünnepelte a Portugál Kupa-győzelmét. Fotó: AFP/Miguel Riopa

Árnyékból a fényre

Ahogy általában, ezúttal sem tud beleszólni a nagy hármas, a Benfica, Porto, Sporting trió dolgába a bragai együttes. Ezzel együtt története során  – bár bajnoki címet nem szerzett – háromszor is elhódította a portugál kupát (1966, 2016, 2021). Jelenleg az előkelő negyedik helyen áll a portugál bajnokságban, igaz, az említettektől jócskán lemaradt. Az elmúlt két évtizedben a legtöbbször a negyedik helyen zárt, de 2020-ban és 2023-ban is elcsípte a bronzérmet, 2010-ben ezüstérmes volt. Utóbbi nyomán került az Európa-liga csoportkörébe, s végül a sorozat döntőjébe, amelyben hazai riválissal, az FC Portóval szemben maradt alul. Azzal a Portóval, amely ugyancsak lehetett volna a Fradi riválisa a nyolcaddöntőben, s amelynek egykori játékosa, Lipcsei Péter a portugál lapok szerint alábecsüli az egykor Intertotó-kupa-győztes Bragát… 

Az Európa-bajnok Joao Moutinho szabja az SC Braga játékának fazonját
Az Európa-bajnok Joao Moutinho szabja az SC Braga játékának fazonját. Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi

Tényező lett az SC Braga

A Braga többször is bejutott a Bajnokok Ligájába, s egy ideje már tényező a nemzetközi átigazolási piacon is. Nevelő, eladó klubból mára komoly gazdasági potenciállal bíró egyesületté vált. 

Játékoskeretének értéke közel 150 millió euró, ami több mint a háromszorosa annak, amennyit a Fradi focistái érnek. Ennél is beszédesebb adat, hogy 50 millió eurót (19 milliárd forintot) költhetett játékosvásárlásra a mostani idényben. 

Miközben az arab világból nagy pénzeket szakítottak eladásokkal, megvették az FC Barcelonában háttérbe szorult csatárt, Victor Paut, akinek a játékjogéért ugyanúgy 12 milliót fizettek, mint a Bournemouth Tóth Alexért. Hasonló nagyságrendű volt a fiatal elefántcsontparti középpályás, Mario Dorgeles transzfere, viszont jóval olcsóbban, ám a Portótól szerezték meg a spanyol válogatott támadót, Fran Navarrót. 

A spanyol vezetőedző, Carlos Vicens keretében 19 légiós és kilenc válogatott játékos szerepel. A legismertebb Joao Moutinho, a 39 éves, Európa-bajnok játékmester támogatásával tündökölnek az olyan támadók, mint Ricardo Horta és a 20 millióra taksált szélső, Rodrigo Zalazar. Az Európa-liga-alapszakaszban a hatodik, egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutó Braga többek között a Ferencvárossal elbánó Nottingham Forestet és Glasgow-ban a Celticet is legyőzte.

 

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

