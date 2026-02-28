Magyarok formálták a Fradi ellenfelét, a legnagyobb portugál kicsit, amely a Barcelonából igazol

Komoly hatással voltak magyarok Portugália egyik patinás klubjára, amely nemzetközi színtéren is ért már el figyelemre méltó eredményeket. Az SC Braga, azaz Sportig Clube de Braga Európa-szerte nevet szerzett magának, s már ott tart, hogy 50 millió eurót (19 milliárd forintot) költhetett játékosvásárlásra. A Ferencváros Európa-liga ellenfele rutinosabb és anyagilag jobb helyzetben van, mint a magyar rekordbajnok.

Az SC Braga lesz a Ferencváros következő ellenfele. Fotó: AFP/Harold Cunningham

A portugál Arsenal

Nem túlzás a fenti cím, ugyanis az eredetileg zöldben pompázó, több mint százéves portugál klub megváltoztatta a színét. Az FTC hivatalos oldala emlékeztet:

korábbi edzője, a csapatot több időszakban dirigáló Szabó József javaslatára váltott az 1930-as években piros-fehérre, miután a magyar edző az angol Arsenal FC egyik mérkőzésén járt. Emiatt hívják a klubot Minhói Arsenalnak is.

Olyannyira bejött az Ágyúsok másolása, hogy az SC Braga még az ifjúsági csapatát is átkeresztelte Arsenal do Bragára. Egy másik magyar is nyomot hagyott a klub históriájában: a fiatalon elhunyt Fehér Miklós kölcsönben szerepelve 26 mérkőzésen 14 gólt szerzett a Braga mezében.

Az SC Braga 2016-ban így ünnepelte a Portugál Kupa-győzelmét. Fotó: AFP/Miguel Riopa

Árnyékból a fényre

Ahogy általában, ezúttal sem tud beleszólni a nagy hármas, a Benfica, Porto, Sporting trió dolgába a bragai együttes. Ezzel együtt története során – bár bajnoki címet nem szerzett – háromszor is elhódította a portugál kupát (1966, 2016, 2021). Jelenleg az előkelő negyedik helyen áll a portugál bajnokságban, igaz, az említettektől jócskán lemaradt. Az elmúlt két évtizedben a legtöbbször a negyedik helyen zárt, de 2020-ban és 2023-ban is elcsípte a bronzérmet, 2010-ben ezüstérmes volt. Utóbbi nyomán került az Európa-liga csoportkörébe, s végül a sorozat döntőjébe, amelyben hazai riválissal, az FC Portóval szemben maradt alul. Azzal a Portóval, amely ugyancsak lehetett volna a Fradi riválisa a nyolcaddöntőben, s amelynek egykori játékosa, Lipcsei Péter a portugál lapok szerint alábecsüli az egykor Intertotó-kupa-győztes Bragát…

Az Európa-bajnok Joao Moutinho szabja az SC Braga játékának fazonját. Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi

Tényező lett az SC Braga

A Braga többször is bejutott a Bajnokok Ligájába, s egy ideje már tényező a nemzetközi átigazolási piacon is. Nevelő, eladó klubból mára komoly gazdasági potenciállal bíró egyesületté vált.

Játékoskeretének értéke közel 150 millió euró, ami több mint a háromszorosa annak, amennyit a Fradi focistái érnek. Ennél is beszédesebb adat, hogy 50 millió eurót (19 milliárd forintot) költhetett játékosvásárlásra a mostani idényben.

Miközben az arab világból nagy pénzeket szakítottak eladásokkal, megvették az FC Barcelonában háttérbe szorult csatárt, Victor Paut, akinek a játékjogéért ugyanúgy 12 milliót fizettek, mint a Bournemouth Tóth Alexért. Hasonló nagyságrendű volt a fiatal elefántcsontparti középpályás, Mario Dorgeles transzfere, viszont jóval olcsóbban, ám a Portótól szerezték meg a spanyol válogatott támadót, Fran Navarrót.