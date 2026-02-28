A magyar válogatott kapusedzője az Eb-ről a tanterembe ment tanítani

Alig egy hónap múlva lesz harminchárom éve, hogy Magyarországra jött, mert nem szeretett volna háborúba menni a délszláv háborúban. Akkor csak rövid időre tervezett, tovább akart menni, de gyorsan új otthonra talált. Porobic Haris Szegeden van otthon, és Magyarországot tartja a hazájának, és azzal, hogy a magyar férfikézilabda-válogatott kapusedzője lett, egy álma vált valóra.

Porobic Haris egy-egy világverseny után élménybeszámolót tart a diákjainak, szerencsére az utóbbi években a sikerekről mesélhetett. Fotó: MKSZ

Porobic Haris élménybeszámolóval kezdte a tanórát az Eb után

– A januári Európa-bajnokságról hazatérve mennyi szabadságot vett még ki az iskolában?

– Egy percet sem. Csütörtökön érkeztünk haza, pénteken reggel már mentem tanítani. De ebben nincs semmi különös, nálam ez a megszokott menetrend, mindkét munkámat, az edzőit és a tanárit is nagyon szeretem. Amikor a magyar válogatottnál dolgozom, akkor fizetés nélküli szabadságon vagyok, és a kollégáim segítenek abban, hogy ott csak a kapusokkal kelljen foglalkoznom. Persze előre dolgozom, előkészítem a tananyagot, és a diákok is haladnak. Amikor a válogatottal vagyok, akkor is figyelemmel követem, mi történik az iskolában, rendszeresen beszélek a kollégákkal. A diákok biztosan nem szenvednek hiányt, mert nem vagyok ott velük.

– Élménybeszámolót szokott tartani nekik?

– Ők kérik ezt. Szegeden, a Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumban, a sporttagozatos osztályoknak sportelméletet tanítok és testnevelő tanár vagyok.

Ilyenkor az első órákon elmesélem, mi történt, a gyerekek pedig kérdeznek, és mivel sportolók, mélyebben is érdekli őket, hogy mi történt. Örömmel hallgatják a beszámolómat. Mindig elmondom nekik: legyen az a célotok, azért dolgozzatok, hogy egy világeseményen képviseljétek a hazátokat.

A magyar válogatott olimpiai kvalifikációjában főszerep jutott a kapusoknak, így a kapusedzőnek is sok munkája volt a párizsi kvótában. Fotó: MKSZ

Harminchárom éve Szeged az otthona

– Amikor erről beszél, milyen érzésekkel teszi? A régi Jugoszláviában, a mai Bosznia-Hercegovinában született, de jó ideje itt él Magyarországon.

– Alig egy hónap múlva lesz harminchárom éve, hogy Magyarországon, Szegeden élek, 1993. április 27-én jöttem. Nagyon sokat köszönhetek Magyarországnak, a magyaroknak, mert az első perctől kezdve dolgozni tudtam, itt tudtam biztonságban felnevelni a gyermekeimet, amihez a magyarok, a szegediek nagyon sok segítséget adtak.

A hazámnak érzem már az országot, és így a válogatottnál a hazámat képviselem, ami rendkívüli érzés.

– Miért pont Magyarországra esett a választása?

– A délszláv háború miatt döntöttem úgy, hogy eljövök Boszniából. Akkor huszonhét éves voltam, de nem akartam harcolni mások politikai nézetei miatt, és békében szerettem volna élni. Amikor idejöttem, elveszett voltam, a nyelvet nem beszéltem, és sok kötődésem sem volt. Úgy voltunk a feleségemmel, hogy rövid ideig maradunk, aztán továbbmegyünk valahova. Ám az első pillanatban olyan szeretettel fogadtak, hogy gyorsan otthon éreztük magunkat. Így harminckét éve Magyarország és Szeged az otthonunk. Büszke vagyok arra, hogy hasznos tagja lehetek a társadalomnak.